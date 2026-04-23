La CGT apunta contra los camaristas que le dieron luz verde a la reforma laboral

La CGT puso la mira sobre los dos camaristas del Trabajo que habilitaron la plena vigencia de la reforma laboral a pesar de una cautelar otorgada a favor de la central obrera en la instancia anterior. Los sindicalistas advirtieron que la decisión de los jueces María Dora González y Víctor Arturo Pesino, de la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del fuero laboral expuso “al desamparo a millones de trabajadoras y trabajadores argentinos” y atentó “al mismo tiempo contra la organización sindical”.

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Así se pronunció el Consejo Directivo de la organización en el texto de un comunicado que dará a difusión en las próximas horas y a cuyo contenido accedió El Destape. Se trata de la respuesta a la decisión del tribunal de aceptar una apelación “con efecto suspensivo” del Gobierno a la cautelar que frenó la reforma laboral en más de 80 de sus artículos. De ese modo quedó sin efecto la acción de amparo que había convalidado el juez Raúl Ojeda a partir de una presentación de la CGT.

“Resulta impropio de un Tribunal de trabajo que decida mantener la vigencia de la ley y la incumpla al no aplicar los precedentes de la Corte, que reconoce a los trabajadores como sector vulnerable y de preferente tutela”, señala el borrador del comunicado. Para los dirigentes, los camaristas optaron “claramente en contra del trabajador desconociendo el carácter preventivo de la cautelar para consolidar los aspectos dañosos de la ley, dejando de lado su obligación tutelar primordial”.

En su protesta, la CGT advierte incluso que la decisión de alzada contradice el artículo 14 bis de la Constitución y los tratados internacionales de jerarquía constitucional que consagran la defensa de los derechos de los trabajadores por entender que son un eslabón más débil de la cadena en el capitalismo. Y agrega que la central “continuará su lucha en defensa de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras con la Constitución en la mano y la justicia social como bandera”.

Puertas adentro de la CGT la ira se focalizó en un fuero al que habitualmente se considera menos refractario que otros a los reclamos de los trabajadores. En particular, sobre la figura del camarista Pesino. Este jueves el sindicalista Sergio Palazzo, de la Asociación Bancaria, deslizó que el magistrado tal vez se pronunció por la vigencia de la reforma laboral “porque es inminente su jubilación” y advirtió en El Destape Radio: “no sea cosa que ahora lo veamos pidiendo al Congreso extenderle cinco años más su mandato”.

En tanto, la central prepara la movilización del jueves que viene a la Plaza de Mayo en conmemoración del Día del Trabajador. La idea discutida en el Consejo Directivo pasa por una concentración de carácter multitudinario que recogiera la estela de la marcha del último 24 de marzo por el 50 aniversario del último golpe de Estado. Inicialmente se especulaba también que una acción masiva podría incidir en el ánimo de los jueces que tuvieran intervención en las causas sobre la reforma laboral.