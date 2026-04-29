Aumentan ataques contra hospitales y personal sanitario impulsados por el conflicto en Oriente Medio: OMS

FOTO DE ARCHIVO: Escombros y pertenencias humanas tras los ataques israelíes cerca del hospital Hiram en Tiro

La Organización Mundial de la Salud dijo el miércoles que los ataques contra personal y centros ‌sanitarios están aumentando en todo ‌el mundo, y que se ha registrado un notable incremento desde que comenzó el reciente conflicto en Oriente Medio.

Antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques aéreos contra Irán a finales de febrero, los ataques a nivel mundial contra este tipo de instalaciones y personal ascendían a un promedio ​de 3,7 al día, ⁠pero ahora esa cifra ha aumentado a 4,3, según ‌la OMS.

"Esto demuestra claramente que la asistencia sanitaria ⁠es el objetivo", dijo a periodistas ⁠en Ginebra Altaf Musani, director de Intervenciones Sanitarias de Emergencia de la OMS.

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Los ataques incluyen bombardeos aéreos y artillería contra hospitales ⁠y clínicas, así como detenciones e intimidación de los ​trabajadores sanitarios.

"Cuando más se necesita la asistencia sanitaria, ‌es cuando está siendo atacada... ‌Estos ataques están teniendo un profundo impacto en su funcionamiento", ⁠afirmó Musani.

Desde que comenzó el reciente conflicto en Oriente Medio, se han cerrado 50 hospitales y centros de salud privados y 16 hospitales han sufrido daños en toda la ​región, según ‌la OMS.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien ha denunciado repetidamente los ataques y ha pedido que se rindan cuentas, destacó el caso del Líbano, donde se han identificado 149 ataques contra la ⁠atención sanitaria.

Más de 2.500 personas han perdido la vida en los ataques aéreos israelíes en todo el Líbano desde el 2 de marzo, cuando el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, disparó contra posiciones israelíes y desencadenó una campaña aérea y terrestre de represalia por parte de Israel.

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones ‌Unidas afirmó el mes pasado que los ataques israelíes contra civiles, incluidos los trabajadores sanitarios en el Líbano, podrían constituir crímenes de guerra.

Israel ha negado repetidamente que tenga como objetivo a los trabajadores sanitarios y afirma que sus ataques se dirigen contra ‌instalaciones de Hezbolá.

También se han registrado 26 ataques contra centros sanitarios en Irán desde finales de febrero, añadió Ghebreyesus.

Los ataques contra centros sanitarios ‌también han afectado ⁠profundamente a la prestación de asistencia sanitaria en Gaza, donde actualmente solo hay un hospital en ​pleno funcionamiento, y en Sudán, donde solo el 54% de los hospitales están plenamente operativos, según la OMS.

Con información de Reuters