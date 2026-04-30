La "cacería humana" que arrasa en Netflix: lidera en ranking en 89 países

La historia se inscribe dentro del thriller de supervivencia, con una narrativa que combina la hostilidad del entorno natural con la amenaza humana.

Recientemente incorporada al catálogo de Netflix, Depredador dominante se convirtió en uno de los títulos más vistos a nivel global en pocos días, impulsada por una fórmula conocida pero efectiva: supervivencia extrema, tensión constante y un duelo físico y psicológico.

Dirigida por Baltasar Kormákur y protagonizada por Charlize Theron y Taron Egerton, la historia se inscribe dentro del thriller de supervivencia, con una narrativa que combina la hostilidad del entorno natural con la amenaza humana.

Estrenada en 2026, Depredador dominante suma 6,2 puntos sobre 10 en IMDb, posicionándose en 2.º lugar en el ranking general de tendencias.

¿De qué se trata Depredador dominante?

La trama sigue a Sasha, una mujer atravesada por la pérdida de su pareja, que decide internarse en la naturaleza australiana como forma de enfrentar su duelo y ponerse a prueba física y emocionalmente. Lo que comienza como una travesía introspectiva pronto se transforma en una pesadilla: queda atrapada en un juego mortal cuando un hombre aparentemente inofensivo revela su verdadera naturaleza y comienza a cazarla.

A partir de ese momento, la película despliega una dinámica clásica del género: el enfrentamiento entre presa y cazador. Sasha no solo debe lidiar con un entorno salvaje y extremo, sino también con un perseguidor que convierte la supervivencia en un juego perverso. La tensión se construye a partir de la persecución constante, los recursos limitados y la necesidad de ingenio para mantenerse con vida.

El personaje de Theron funciona como eje emocional del relato. Su viaje no es únicamente físico, sino también interno: la lucha por sobrevivir se entrelaza con la necesidad de procesar su dolor. En contraposición, el antagonista encarnado por Egerton representa una amenaza impredecible que intensifica el clima de peligro y refuerza la lógica de “cazar o ser cazado” que atraviesa toda la película.

Con una duración cercana a los 90 minutos, Depredador dominante se presenta como una experiencia intensa y concentrada, en la que cada escena está orientada a mantener al espectador al borde del asiento.

Ficha técnica de Depredador dominante