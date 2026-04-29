Exdirector del FBI Comey se entregaría a las autoridades de EEUU tras su imputación: fuente

FOTO DE ARCHIVO: El director del FBI, James Comey, espera antes de testificar en una audiencia del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, en el Capitolio en Washington

​El exdirector del FBI James Comey se entregaría a las autoridades estadounidenses el miércoles, según ‌una fuente familiarizada con la ‌situación, un día después de haber sido imputado por una publicación en las redes sociales que, según la fiscalía, suponía una amenaza para el presidente Donald Trump.

Se esperaba que Comey llegara a la Fiscalía Federal en Alexandria, en el estado de ​Virginia, para entregarse ⁠por dos cargos, entre ellos amenazar la ‌vida del presidente y transmitir amenazas a ⁠través de las fronteras estatales. ⁠Comey ha afirmado que es inocente y que se defenderá de las acusaciones ante los tribunales.

La acusación supone ⁠un nuevo impulso del Departamento de Justicia ​de Trump para perseguir penalmente a ‌quienes considera enemigos políticos ‌del presidente. El año pasado, Trump se refirió ⁠a Comey por su nombre en una publicación en las redes sociales en la que pedía que se presentaran cargos penales contra sus adversarios.

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Los cargos ​se refieren ‌a una publicación que Comey hizo en Instagram el pasado mes de mayo en la que se veían conchas marinas dispuestas en una playa para formar los números "86 47".

El ⁠número "86" es una expresión coloquial originaria del sector de la restauración que puede significar "deshacerse de" o echar a alguien. Cuarenta y siete podría ser una referencia a Trump como el presidente número 47 de Estados Unidos.

La acusación, aprobada por un gran jurado federal en ‌Carolina del Norte, alegaba que un destinatario razonable del mensaje lo interpretaría como una amenaza hacia Trump.

Comey borró la publicación poco después de ser publicada, alegando que la consideraba un mensaje político y que no ‌era consciente de que los números estuvieran asociados a la violencia.

Adversario de Trump, Comey se ha enfrentado ahora ‌a dos causas ⁠penales del Departamento de Justicia durante el segundo Gobierno de Trump. Un caso ​previo en el que se le acusaba de mentir al Congreso fue desestimado por un juez federal.

Con información de Reuters