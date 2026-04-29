Ver Racing vs. Caracas en vivo online en la Copa Sudamericana por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Matías Zaracho viene de convertir ante Barracas Central.

Racing visita este miércoles a las 19 horas a Caracas por la fecha 3 del Grupo E de la Copa Sudamericana. El conjunto de Gustavo Costas atraviesa un delicado momento, donde ha dejado escapar muchos puntos importantes y no logra un buen funcionamiento futbolístico. Algo que derivó en que el público de la "Academia" cantara en contra de la dirigencia tras el empate del último viernes contra Barracas Central en Avellaneda.

La situación en materia de obtención de puntos es mala, ya que luego de sufrir una derrota frente a su eterno rival Independiente, el conjunto de Avellaneda pasó de tener una racha de nueve partidos sin derrotas a estar al borde de la eliminación en el campeonato Apertura, donde hoy se encuentra fuera de la zona de playoff, y con una derrota a cuestas contra Botafogo por la Sudamericana.

Por dónde ver Racing contra Caracas por la Copa Sudamericana

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Racing y Caracas de este miércoles a las 19 será transmitido por DSports.

Dos bajas importantes para visitar a Caracas

De cara al duelo copero, Costas sabe que no podrá contar con Santiago Sosa ni con "Maravilla" Martínez, los dos jugadores más importantes que tiene hoy en día el plantel de Racing. En el caso del primero, no viajó a Venezuela por una sobrecarga en el cuádriceps derecho, una molestia que lo obligó a quedarse en Buenos Aires para realizar trabajos regenerativos. El delantero, en tanto, padece un esguince en la rodilla derecha.

De cara al partido con Huracán por la última fecha de la fase regular ambos jugadores llegarían en condiciones, por lo que se los preservará ante Caracas. Sin embargo, no todas son malas en Racing ya que el entrenador podrá volver a utilizar tras recuperarse de sus sendas lesiones a Gastón Martirena e Ignacio "Nacho" Rodríguez, al mismo tiempo que regresan a los convocados Marcos Rojo y Agustín García Basso, que no jugaron por suspensión ante Barracas Central.

Gustavo Costas busca torcer el rumbo de un Racing en crisis.

Caracas llega en un mal momento

El conjunto de la capital venezolana viene de quedarse afuera en la primera ronda de la liga FUTVE. Solo sumó 15 puntos en 13 fechas y culminó en el décimo puesto, crisis que derivó en la salida de su entrenador Fernando Aristiguieta. En su reemplazo asumió de forma interina Henry Meléndez, que dirigió hasta ahora un único partido por la liga local con triunfo por 2 a 1 ante Rayo Zuliano.