Washington dice que tiene destructores en el Golfo y que dos buques de EEUU cruzaron Ormuz

FOTO DE ARCHIVO-Buques y embarcaciones en el estrecho de Ormuz, Musandam.

El ejército estadounidense afirmó que dos destructores lanzamisiles de la Armada de los Estados Unidos habían entrado en el golfo Pérsico para romper el bloqueo iraní y que dos buques mercantes estadounidenses habían atravesado el estrecho de Ormuz, ‌después de que Irán declaró que había impedido ‌la entrada de un buque de guerra estadounidense en el área.

El Mando Central de Estados Unidos dijo que sus fuerzas estaban apoyando el "Proyecto Libertad" del presidente Donald Trump, cuyo objetivo es "guiar fuera" a los buques mercantes varados en el golfo Pérsico por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, y que estaban imponiendo un bloqueo de los puertos iraníes.

La intervención parecía aumentar el riesgo de una confrontación directa entre Estados Unidos e Irán en una vía navegable que suele transportar una quinta parte del petróleo y el gas del mundo, pero que lleva bloqueada dos meses como consecuencia de la guerra.

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El CENTCOM informó que dos buques mercantes con bandera estadounidense habían ​atravesado el estrecho mientras los destructores ⁠estadounidenses operaban en el golfo Pérsico, y añadió: "Las fuerzas estadounidenses están colaborando activamente en los esfuerzos para restablecer el tránsito del ‌transporte marítimo comercial".

Antes, Teherán dijo que había obligado a un buque de guerra estadounidense a dar media vuelta ⁠en el estrecho de Ormuz, pero el CENTCOM desmintió rápidamente una información ⁠de la agencia de noticias semioficial iraní Fars según la cual dos misiles habían impactado en el buque cerca del puerto iraní de Jask.

Un alto funcionario iraní dijo a Reuters que Irán había disparado un tiro de advertencia y que no estaba claro si el ⁠buque de guerra había sufrido daños.

SEGURIDAD EN ORMUZ

Los precios del petróleo se dispararon un 5% tras las noticias sobre el retorno ​del buque de guerra, pero posteriormente cedieron la mitad de esa subida. [O/R]

El secretario del Tesoro, Scott ‌Bessent, dijo a Fox News que Estados Unidos tenía el ‌control absoluto del estrecho.

Sin embargo, el sector naviero sigue sin estar convencido de que esta ruta petrolera vital, cuyo cierre ⁠ha perjudicado a los negocios y al comercio mundial, sea segura, y hay pocos indicios de avances hacia una resolución negociada del conflicto de Washington con Irán.

La Armada iraní dijo que había impedido la entrada de buques de guerra "estadounidenses-sionistas" en la zona del estrecho con una "advertencia rápida y decisiva".

Trump dio pocos detalles sobre su plan para ayudar a los buques y sus tripulaciones que se han visto confinados ​en el Golfo y ‌se están quedando sin alimentos y otros suministros.

"Hemos comunicado a estos países que guiaremos a sus buques de forma segura fuera de estas vías navegables restringidas, para que puedan continuar con sus actividades de forma libre y sin problemas", dijo el domingo en una publicación en su red social Truth Social.

En respuesta, el mando unificado de Irán comunicó a los buques mercantes y petroleros:

"Hemos dicho en repetidas ocasiones que la seguridad del estrecho de Ormuz está en ⁠nuestras manos y que el paso seguro de los buques debe coordinarse con las fuerzas armadas (...) Advertimos de que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente el agresivo Ejército de los Estados Unidos, será atacada si intenta acercarse y entrar en el estrecho de Ormuz".

Irán ha bloqueado casi todo el tráfico marítimo hacia y desde el golfo Pérsico, salvo el propio, desde el inicio de la guerra, lo que ha provocado que los precios del petróleo se disparen un 50% o más.

El CENTCOM dijo que apoyaría el "Proyecto Libertad" de Trump con 15.000 efectivos militares y más de 100 aeronaves terrestres y marítimas, además de buques de guerra y drones.

No quedó claro de inmediato cómo funcionaría la operación. No incluirá necesariamente escoltas navales ‌de buques comerciales, dijo el reportero de Axios Barak Ravid en X.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Trump afirmó que cualquier interferencia en la operación estadounidense tendría que ser "abordada con firmeza".

CIENTOS DE BUQUES MERCANTES ATASCADOS EN EL GOLFO DURANTE MESES

Sin embargo, el Centro Conjunto de Información Marítima, dirigido por las fuerzas marítimas estadounidenses con base en Baréin, comunicó a los operadores en una nota que Estados Unidos había "establecido una zona de seguridad reforzada para apoyar los tránsitos por el estrecho de Ormuz".

Aconsejó a los buques que utilizaran las ‌aguas omaníes al oeste del estrecho para evitar las minas, instándoles a "revisar cuidadosamente las evaluaciones de riesgo y las rutas antes del tránsito".

Cientos de buques mercantes y hasta 20.000 marineros no han podido transitar por el estrecho durante el conflicto, según la Organización Marítima Internacional.

El grupo de transporte de ‌contenedores Hapag-Lloyd dijo el lunes que ⁠consideraba que aún no era posible el tránsito por el estrecho.

Responsables del sector naviero y petrolero han señalado que es necesario un cese total y acordado de las hostilidades, ya que los convoyes militares por sí ​solos no bastan para que el tráfico normal se reanude de forma segura.

Los Emiratos Árabes Unidos acusaron el lunes a Irán de atacar con drones un petrolero vacío perteneciente a la empresa petrolera estatal de Abu Dabi, ADNOC, cuando intentaba atravesar el estrecho.

Con información de Reuters