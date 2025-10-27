Dante Spinetta presenta Pensando En Ella, su nuevo single

Dante Spinetta lanza una nueva canción.

El próximo álbum de Dante Spinetta ya es un hecho y hoy tiene un nuevo adelanto: Pensando en ella, una canción donde el pulso del funk se encuentra con la sensualidad del tango y la intensidad de una historia de amor. Materializado en un video que combina con elegancia el caos y el desamor de la letra con la perfección dramática del baile tanguero, unifica ambos universos en tres conceptos: crudeza, pasión y vulnerabilidad.

Pensando en ella condensa la esencia del mundo Spinetta: sofisticación sonora, groove impecable y una sensibilidad urbana que combina pasado, presente y futuro. La canción reafirma el camino de exploración que Dante viene desarrollando en los últimos años, reafirmándose como uno de los músicos más innovadores, atemporales y visionarios de la escena argentina.

“Pensando en ella es mi tango, es una canción donde creo que pude sintetizar la sensación de la vieja melancolía de Buenos Aires, aggiornada con un sonido urbano donde mezclé elementos de hip hop y R&B con una orquestación clásica y una letra que de alguna manera detalla esa sensación de estar perdido dentro de un corazón roto”. De esta manera, Dante describe en sus propias palabras el sentimiento de la canción.

El video oficial, producido por Mamá Húngara y dirigido por Hernán Corera y Lucas Brañas, muestra a una pareja que encarna el espíritu del tango en clave moderna. Entre luces tenues, movimientos precisos y miradas intensas, la danza se convierte en el lenguaje de un vínculo que oscila entre la pasión y la melancolía. La puesta se completa desde el estilismo, con un vestuario pensado especialmente para la ocasión, a cargo de Sol Canievsky.

Dante Spinetta.

El tango no sólo está presente en el video, sino que las cuerdas de este single fueron grabadas en el mítico estudio ION, a cargo de Claudio Cardona, lugar donde se han realizado mezclas de Astor Piazzola, Anibal Troilo y Roberto Goyeneche, entre otros.

La trayectoria de Dante Spinetta

Tras más de 30 años de trayectoria, un Latin Grammy por Mesa Dulce, cuatro Premios Gardel, y una obra que redefinió los límites del funk, el soul y el hip hop en español, Dante sigue expandiendo su sonido sin perder la esencia que lo distingue. “Pensando en ella”, presentado bajo el sello Sony Music, es una muestra más de su capacidad para reinventarse, emocionar y seguir marcando el camino musical de las generaciones futuras.