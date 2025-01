Impacto en la música por lo que filtraron sobre Illya Kuryaki: "Una noche".

El Festival Buena Vibra volverá a realizarse el próximo 22 de febrero en Ciudad Universitaria y anunció en su line-up que reunirá al grupo de música Illya Kuryaki & The Valderramas por una noche. La dupla conformada por Emmanuel Horvilleur y Dante Spinetta se había disuelto y la noticia enloqueció a los fanáticos: dónde comprar las entradas para el regreso más esperado.

"La icónica dupla conformada por Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur, más conocida como Illya Kuryaki & The Valderramas, vuelve a los escenarios por única vez. Será una noche inolvidable, el 22 de febrero, en el marco de un evento sin precedentes que promete quedar grabado en la memoria de sus fans", anunció el Festival Buena Vibra en un comunicado oficial que compartieron los músicos en sus redes sociales.

IKV, con su estilo inconfundible que fusiona funk, rap, rock y soul, marcó una era en la música latinoamericana. Desde su primer álbum, Fabrico Cuero (1991), revolucionaron la escena con letras provocadoras y un sonido vanguardista que redefinió los límites del rock en español. Su legado incluye himnos como Abarajame, Coolo y Jaguar House, canciones que siguen resonando como un testimonio de su genialidad y espíritu innovador. Esta presentación en el Festival Buena Vibra será una oportunidad única para reencontrarse después de 7 años con esa energía arrolladora que los catapultó como una de las bandas más influyentes de los 90’s.

"Un espectáculo que promete desbordar de música, nostalgia y la inconfundible química que siempre caracterizó a Dante y Emmanuel sobre el escenario", remarcó el anuncio oficial. En el festival también tocarán Bandalos Chinos, Juana Molina, Marilina Bertoldi, Louta, Feli Colina y Anita B Queen, entre otros. Las entradas para el Festival Buena Vibra pueden comprarse en la web de Enigma Tickets con 6 cuotas sin interés para clientes de Visa del Banco Galicia.

El músico argentino que casi participa en una película erótica de los 90: "Me dio pudor"

El mundo de la música está sorprendido por la revelación que hizo uno de los icónicos artistas argentinos en una reciente entrevista. El cantante en cuestión contó que estuvo a punto de participar de una película erótica furor de los años 90 y contó la historia detrás de la propuesta que revolucionó al ámbito de la cultura. Sin dudas que existen muchos artistas que exploraron otros rubros además del suyo. En el caso de la música, es sabido que varios también incursionaron en series, películas e incluso la conducción de programas de televisión y radio. Uno de ellos, reveló que pudo haber actuado en una película de culto que se estrenó en el año 1997.

Se trata de Emmanuel Horvilleur, el reconocido cantante que supo integrar la histórica banda Illya Kuryaki & The Valderramas y continuó son su carrera solita hasta la actualidad. El artista estuvo en el programa Terapia Picante, que consiste en llevar adelante la entrevista mientras se comen hamburguesas y tacos con distintas salsas picantes.

En un momento de la nota, le mostró una imagen suya de cuando era más joven en la que solo tenía ropa interior y le preguntó si le ofrecieron hacer contenido erótico o alguna película de ese estilo. "¿Sabés que si? Y era un peliculón", contó sobre el film Happy Together. "Una película de culto que la hizo acá, me habían dicho de ir al casting, era una temática gay porteña de esa época. A mi me dio pudor y no fui, pero la hubiera hecho porque era un peliculón", reveló Emmanuel.