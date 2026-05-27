"Saludos tras 88 días": los iraníes vuelven a conectarse luego de un largo corte de Internet

Interrupción del servicio de internet a nivel nacional tras las protestas en Irán, en Teherán.

Por Elwely Elwelly, Emily ​Giles y Amy McConaghy

DUBAI/LONDRES, 27 de mayo (Reuters) - Los iraníes, aislados por un prolongado corte de Internet impuesto ‌por las autoridades durante ‌la guerra con Estados Unidos e Israel, expresaron su alegría al volver a funcionar las redes sociales en un país donde, incluso en tiempos normales, el acceso al mundo exterior sigue estando restringido debido a la censura de muchos sitios web.

"Nunca en mi vida me había alegrado tanto ​ver las notificaciones ⁠de Telegram", escribió Kian Galvani, un estudiante de ingeniería, ‌en su cuenta de X.

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El presidente iraní, Masoud ⁠Pezeshkian, emitió una orden para ⁠reabrir el acceso internacional a Internet, informaron el lunes los medios estatales iraníes, citando a un funcionario, tras un corte de ⁠casi 90 días. El informe citaba al jefe ​de relaciones públicas del Ministerio de Comunicaciones ‌de Irán.

Se desconocía el mecanismo ‌sobre cómo y cuándo Irán se volvería a conectar ⁠a la red mundial tras la decisión.

Las autoridades impusieron inicialmente un bloqueo de Internet a partir del 8 de enero como parte de una represión de las protestas ​antigubernamentales en ‌todo el país que, según el grupo de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, causaron miles de muertos. Las conexiones se restablecieron gradualmente en febrero, antes de que se iniciara un ⁠nuevo bloqueo tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

"El corte de Internet más largo de la historia del mundo ha terminado, saludos tras 88 días", publicó Alireza Jafarzadeh, un editor iraní, en su cuenta de Instagram.

El ministro iraní de Comunicaciones y Tecnología ‌de la Información, Seyyid Sattar Hashemi, declaró el miércoles que "el pueblo iraní merece una comunicación libre, un futuro brillante y una economía dinámica".

"El compromiso del presidente con la reapertura de Internet y el restablecimiento de la estabilidad de las comunicaciones ‌es una clara señal de racionalidad y de apoyo al pueblo", añadió Hashemi, según los medios estatales.

Los cortes prolongados restringen las libertades ‌en Internet y ⁠perjudican a las empresas que dependen en gran medida de las redes sociales para operar, ​lo que afecta a una economía frágil, golpeada por la guerra y las sanciones estadounidenses de larga data.

(Edición de Michael Georgy y Keith Weir. Editado en español por Juana Casas)