La construcción en La Rioja atraviesa su peor crisis por el freno de la obra pública nacional

La crisis de la construcción en la provincia La Rioja se profundiza en un contexto de ajuste fiscal y paralización de la obra pública impulsada por el Gobierno de Javier Milei. Desde el sector de la construcción advierten por una fuerte caída del empleo, cierre de empresas y paralización de proyectos en la provincia. En esta situación adversa, destacan el acompañamiento y el diálogo provincial.

En este difícil contexto, el presidente de la Cámara de la Construcción de La Rioja, Héctor Spallanzani, en diálogo con Medios Provincia, trazó un panorama de marcada parálisis y desconcierto en la actividad, al tiempo que advirtió que la incertidumbre podría prolongarse “al menos hasta 2027”.

Según explicó, el freno total a la inversión en infraestructura pública nacional es el principal factor detrás del colapso del sector. La decisión de no ejecutar obras impacta directamente en la cadena productiva y paraliza proyectos en marcha. “Esto se debe a decisiones del Gobierno nacional de no hacer ninguna obra de infraestructura”, advirtió el dirigente empresario.

“La situación de la construcción es muy complicada. En los 30 años que tengo en este rubro nunca habíamos atravesado una situación igual a esta, ni en la pandemia”, expresó.

Derrumbe del empleo y cierre de empresas

Uno de los datos más alarmantes que describió el titular de la Cámara de la Construcción es la caída del empleo en el sector. “En su momento de mayor actividad, la construcción en la provincia llegó a emplear unos 2.500 obreros. Hoy, esa cifra se redujo a apenas 500”.

El impacto también se refleja en el tejido empresarial: de 120 empresas registradas, solo 60 continúan activas, muchas de ellas en situación de parálisis o con actividad mínima. Spallanzani remarcó que la situación no es aislada, sino parte de una tendencia nacional vinculada al ajuste fiscal y a la paralización de la obra pública en todo el país.

El sector también observa con preocupación la falta de certezas sobre nuevos esquemas de financiamiento mixto para infraestructura. “Están tratando de buscar la vuelta con qué fondos se va a financiar este tipo de emprendimientos”, explicó el dirigente, quien mantiene diálogo con cámaras de otras provincias. Además, el titular afirmó que la incertidumbre frena la planificación y complica la reactivación de proyectos que podrían dinamizar la economía local.

Spallanzani destacó que la construcción tiene un efecto multiplicador inmediato en la economía: "cuando se activa, impulsa el consumo, el empleo y la actividad local. Pero en escenarios de parálisis, el impacto es inverso y profundo".

Ante este panorama, el sector busca alternativas para sostenerse, incluyendo el uso de maquinaria y recursos humanos en actividades vinculadas a la minería de segundo o tercer orden, como posible vía de reconversión productiva.

Expectativas a futuro y rol de la provincia

De cara al futuro, las expectativas del sector están puestas en la capacidad de la provincia de sostener inversiones mínimas que permitan evitar un colapso mayor. “Sabemos que esto no va a suceder a nivel nacional hasta 2027 y si cambia el gobierno”, afirmó Spallanzani, en referencia a la falta de inversión en infraestructura pública.

Mientras tanto, la construcción en La Rioja se mantiene en estado de subsistencia, a la espera de definiciones políticas y económicas que permitan reactivar una de las actividades clave para el desarrollo regional.