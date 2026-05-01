La Unión Industrial de Formosa rechazó la intervención impulsada por Paoltroni y denunció las consecuencias para el desarrollo local

La Unión Industrial de Formosa (UIF) se posicionó en contra y manifestó el rechazo del sector a un eventual avance del proyecto de intervención federal sobre la provincia que propuso el senador formoseño Francisco Paotroni, y advirtió sobre sus consecuencias en la economía local. El organismo advirtió que podría frenar inversiones, paralizar proyectos productivos y poner en riesgo fuentes laborales.

“Las cámaras, empresas y trabajadores que conforman el sector industrial de Formosa expresan un profundo rechazo a cualquier intento de intervención federal en nuestra provincia”, aseguró el presidente de la Unión, Jorge Antueno, en diálogo con Agenfor y realizó un "llamado urgente" a los legisladores nacionales para que no impulsen una medida que, según indicó, podría generar efectos negativos inmediatos y sostenidos.

Desde la entidad remarcaron que, de acuerdo a antecedentes históricos, una intervención de este tipo genera incertidumbre institucional, lo que impacta directamente en la actividad económica.

Antueno explicó que la industria requiere estabilidad y previsibilidad para planificar su desarrollo: "La industria necesita reglas claras y estabilidad para planificar, producir y crecer".

Riesgo para inversiones y empleo

En ese contexto, mencionó indicadores nacionales que reflejan una caída del empleo privado registrado y una baja utilización de la capacidad instalada industrial. Además, subrayó que proyectos estratégicos en evaluación, como iniciativas vinculadas a energías renovables y desarrollo industrial, podrían verse afectados por un escenario de inestabilidad.

"Los inversores que hoy evalúan radicarse en la provincia no firman contratos bajo la sombra de una intervención" advirtió el titular de la UIF, quien además y hizo referencia a las condiciones estructurales de la provincia al señalar que Formosa enfrentó históricamente limitaciones en infraestructura básica, como rutas, energía y conectividad, factores clave para el crecimiento del sector privado.

En ese sentido, consideró que el proceso actual de desarrollo productivo, con la consolidación de pequeñas y medianas industrias ligadas al agro, la madera, los textiles y los alimentos, podría verse afectado si se altera el marco institucional. Asimismo, sostuvo que avanzar sobre la autonomía provincial implicaría desconocer el esfuerzo del entramado industrial local que apuesta por generar valor en el norte argentino.

Defensa del federalismo

Antueno también planteó una defensa del sistema federal, al señalar que las decisiones sobre el rumbo de la provincia deben respetar la realidad y las necesidades del territorio. En esa línea, remarcó que el artículo 6° de la Constitución Nacional establece que la intervención federal es una medida excepcional, reservada para situaciones extremas.

"No hay crisis institucional que justifique una medida de esta naturaleza; hay una disputa de poder que no debería resolverse por decreto, sino en las urnas", afirmó. Finalmente, desde la Unión Industrial de Formosa indicaron que el sector necesita condiciones que favorezcan el crecimiento, como infraestructura, acceso a la energía, mejoras logísticas y financiamiento productivo.

En ese marco, advirtieron que una eventual intervención iría en sentido contrario a esas necesidades y llamaron a priorizar el bienestar de la población por sobre las disputas políticas, además de respetar la voluntad democrática de la ciudadanía.