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Banksy instala una estatua de un hombre con una bandera en el centro de Londres

30 de abril, 2026 | 13.46

Banksy confirmó el jueves que era el autor de una gran ‌estatua que ‌representa a un hombre con una bandera que le tapa la cara, situada sobre un pedestal cerca de The Mall, en el corazón ceremonial de Londres.

La escultura, que lleva la firma ​de Banksy ⁠en el pedestal, fue colocada en ‌su sitio con un ⁠camión de plataforma baja ⁠durante la noche, según un video publicado en el Instagram del escurridizo artista callejero.

La ⁠figura, vestida con traje y ​cuya vista queda oculta ‌por la bandera, tiene ‌un pie suspendido sobre el borde ⁠del pedestal, lo que indica que está a punto de dar un paso al vacío.

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Se instaló en ​una zona ‌de la capital británica donde se encuentran los palacios reales y los clubes de caballeros, y refleja el estilo de las ⁠estatuas cercanas, entre ellas la del rey Eduardo VII a caballo, la enfermera Florence Nightingale y el estadista Sidney Herbert.

Los comentaristas en el Instagram de Banksy especularon que la obra trataba sobre el "patriotismo ‌ciego" y se preguntaron cómo había logrado llevar a cabo tal hazaña en el epicentro del establishment británico.

Banksy, que mantiene su identidad en el más ‌estricto secreto, usa Instagram para confirmar que los murales y las esculturas son obra ‌suya.

Reuters reveló ⁠detalles sobre el modus operandi de Banksy y su verdadera ​identidad en un reportaje especial el mes pasado.

Con información de Reuters

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