Banksy instala una estatua de un hombre con una bandera en el centro de Londres

Una estatua que representa a una persona bajando del pedestal mientras sostiene una bandera que le cubre el rostro, obra del artista callejero británico Banksy, se alza en Londres.

Banksy confirmó el jueves que era el autor de una gran ‌estatua que ‌representa a un hombre con una bandera que le tapa la cara, situada sobre un pedestal cerca de The Mall, en el corazón ceremonial de Londres.

La escultura, que lleva la firma ​de Banksy ⁠en el pedestal, fue colocada en ‌su sitio con un ⁠camión de plataforma baja ⁠durante la noche, según un video publicado en el Instagram del escurridizo artista callejero.

La ⁠figura, vestida con traje y ​cuya vista queda oculta ‌por la bandera, tiene ‌un pie suspendido sobre el borde ⁠del pedestal, lo que indica que está a punto de dar un paso al vacío.

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Se instaló en ​una zona ‌de la capital británica donde se encuentran los palacios reales y los clubes de caballeros, y refleja el estilo de las ⁠estatuas cercanas, entre ellas la del rey Eduardo VII a caballo, la enfermera Florence Nightingale y el estadista Sidney Herbert.

Los comentaristas en el Instagram de Banksy especularon que la obra trataba sobre el "patriotismo ‌ciego" y se preguntaron cómo había logrado llevar a cabo tal hazaña en el epicentro del establishment británico.

Banksy, que mantiene su identidad en el más ‌estricto secreto, usa Instagram para confirmar que los murales y las esculturas son obra ‌suya.

Reuters reveló ⁠detalles sobre el modus operandi de Banksy y su verdadera ​identidad en un reportaje especial el mes pasado.

Con información de Reuters