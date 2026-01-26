Dinamarca es uno de los países del mundo con mejor calidad de vida.

Dinamarca se posicionó como uno de los países europeos más atractivos para quienes buscan oportunidades en el exterior, tanto en lo económico como en lo académico. Con una población de casi seis millones de personas, cuenta con un PBI por cápita que lo ubica como una de las regiones con un buen nivel de vida.

Según la plataforma de trabajo European Employment Services (EURES), hay más de 1200 vacantes laborales con un potencial interés en personas que hablan español. Esto representa una oportunidad para cientos de personas, ya que el salario medio de sus habitantes está entre los más altos del mundo, según la web Datosmacro.

De todas maneras, las oportunidades de trabajo pueden variar según la experiencia, las habilidades y las exigencias lingüísticas de cada oferta. Desde hace varios años, el país nórdico tiene uno de los niveles de desempleo más bajos de Europa, lo que deriva en una demanda constante de trabajadores en distintos sectores.

¿Qué perfiles laborales buscan en Dinamarca?

De acuerdo a las vacantes publicadas en EURES, la búsqueda de trabajadores en Dinamarca se orienta a perfiles técnicos hasta puestos más generalistas que pueden adaptarse a trabajadores calificados o con experiencia previa en determinadas áreas.

Salud

El área de salud es uno de los más demandantes dado que el envejecimiento de la población incrementó la presión sobre el sistema sanitario. Los perfiles que se buscan son el de médicos, enfermeros y profesionales sanitarios para hospitales y servicios de atención domiciliaria.

Energías renovables

El país es referente de energía eólica y tecnologías verdes, áreas que requieren personal capacitado para sostener el desarrollo de la región. Esto impulsó la contratación de ingenieros y técnicos en disciplinas como ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica y automatización industrial.

Tecnología

En Dinamarca también hay oportunidades vinculadas a la transformación digital; el desarrollo de software y la innovación continúan creciendo. Las vacantes disponibles son logística y construcción.

¿Cuáles son los requisitos para trabajar en Dinamarca y cómo buscar empleo?

Los interesados en trabajar en Dinamarca deberán verificar los requisitos migratorios y de residencia vigentes antes de viajar al país. Solo los ciudadanos de Finlandia, Islandia, Noruega o Suecia, puede vivir y trabajar en Dinamarca sin necesidad de visado ni otros permisos; para habitantes de otras nacionalidades se aplican normativas diferentes. Todas las condiciones se pueden consultar en la web www.norden.org/en/info-norden/residence-and-work-permits-denmark.

En cuanto a la búsqueda de empleo, la web de EURES ofrece herramientas para explorar las vacantes, crear alertas personalizadas y recibir asesoría para la movilidad laboral dentro del Espacio Económico Europeo. Además, una ventaja para sobrevivir en el país nórdico es dominar el idioma danés, ya que algunas de las posiciones requieren una interacción directa con los residentes locales, aunque en algunos casos con saber inglés es suficiente.