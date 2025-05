Según el influencer @alelupidi , explorar Suiza puede ser una gran opción, pero no en todas sus ciudades. "Este es el pueblo suizo que me permitió ahorrar u$s12.000 en tan solo 5 meses ", dijo, destacando a Samnaun como el lugar ideal para vivir un tiempo y hacer buenos ahorros. Este pintoresco pueblo montañés , ubicado en la región de Engiadina Bassa/Val Müstair , se encontró en la frontera con Austria y es perfecto para quienes adoran el esquí y la belleza de la montaña .

Otra gran ventaja es que Samnaun es un lugar "tax free", lo que significa que no se cobran impuestos sobre productos como perfumes y cigarrillos. "Al ser un pueblo en una montaña, todos los trabajos vienen con alojamiento y comida", agregó. Sin embargo, también hubo aspectos negativos que considerar.

En este sentido, señaló que lo único que podría mencionarse como malo es que "no hay muchas cosas para hacer", aunque para algunos eso no es un problema. Además, notó que "no hay gente de Latinoamérica", lo que podría dificultar la comunicación para aquellos que no dominaron bien el inglés.

Trabajo flexible: la empresa que ofrece sueldo millonario sin experiencia previa

Encontrar puestos de trabajo con flexibilidad horaria es un desafío cada vez más grande, ya que la mayoría de las ofertas tiene un horario fijo y un salario poco competitivo. Sin embargo, hay una empresa que ofrece puestos de trabajo accesibles sin necesidad de experiencia previa y se pueden obtener salarios millonarios a cambio.

Se trata de DeRentas la empresa de alquiler de autos que acaba de lanzar su programa DeRentas Flex, diseñado para quienes necesitan un vehículo por un período corto, sin compromisos de alquiler por días o semanas. Con esta propuesta innovadora, los conductores pueden acceder a un auto por horas y aprovechar al máximo su tiempo en la calle generando ingresos.

Precisamente, este programa apunta a personas que busquen empleo flexible y que, con solo alquilar el auto algunas horas, pueden tener ingresos de hasta $1.500.000 por mes, con plataformas como Uber o Cabify, dependiendo del tiempo que dedique a la actividad y la estrategia de conducción que utilice.