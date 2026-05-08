Instagram lanza una de las funciones más pedidas en Reels

Fuente: Cuarto Enfoque.

La movida llega en un momento clave. El aumento a 20 minutos transformó Instagram de una plataforma de video corto en una herramienta de contenido largo, abriendo la puerta a tutoriales, episodios de podcast y masterclasses directamente en el feed. El problema era que navegar dentro de un video de esa duración sin referencias visuales era incómodo. Los capítulos resuelven exactamente eso.

Qué son los capítulos y cómo funcionan

La función es idéntica a la que YouTube usa en sus videos desde hace años. El creador divide el contenido en secciones con nombre —"Introducción", "Materiales", "Paso a paso", "Resultado final"— y el espectador puede saltar directamente a la parte que le interesa tocando la barra de progreso del video. Cada sección aparece marcada con una etiqueta visible durante la reproducción.

Para los creadores, la ventaja es doble. Primero, los videos largos dejan de ser una caja negra para el espectador: quien llega sin contexto puede ubicarse rápidamente y decidir si le interesa el contenido. Segundo, el algoritmo de Instagram tiene más señales para entender de qué trata el video y a quién recomendárselo, ya que los títulos de los capítulos funcionan como palabras clave contextuales.

Por qué era la función más pedida

La comunidad de creadores llevaba meses reclamando esta herramienta. Desde que Instagram habilitó la grabación de hasta 20 minutos desde la propia cámara de Reels, los creadores de contenido educativo, los podcasters y los productores de miniseries necesitaban una forma de estructurar ese contenido para que fuera consumible. Sin capítulos, un tutorial largo obliga al espectador a hacer scrubbing manual para encontrar la parte que busca, lo que dispara las tasas de abandono y penaliza el video en el algoritmo.

El contexto: Instagram compite de frente con YouTube

El lanzamiento de capítulos en Reels es parte de una estrategia más amplia. Instagram necesitaba una forma de retener a los creadores de contenido en profundidad que estaban migrando su material más valioso a YouTube. Con 20 minutos de duración y ahora capítulos navegables, la propuesta de valor de ambas plataformas empieza a converger.

La diferencia sigue siendo el algoritmo de descubrimiento. YouTube tiene décadas de ventaja en búsqueda y recomendación de contenido largo, mientras que Instagram domina la distribución viral de corto plazo. Con los capítulos, la plataforma de Meta da un paso para cerrar esa brecha, aunque el camino todavía es largo.