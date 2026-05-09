El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. En ese marco, se confirmó que el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición. En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otras 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Caso Loan: Polémica por el beneficio que le dio la Justicia a Codazzi, abogado acusado de la desaparición del nene de Corrientes
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Hace 8 minutos
Le dieron domiciliaria al abogado acusado en la desaparición de N
El nombre del abogado ya había tomado notoriedad pública por haber sido defensor de Laudelina Peña, la tía de Loan Danilo Peña.
La Justicia de Corrientes resolvió otorgarle arresto domiciliario al abogado José Codazzi, quien fue imputado por encubrimiento agravado y sustracción de menores en el marco de la causa que investiga la fuga de Josías Santos Regis, alias “El Brasilero” junto a su hijo de seis años, N. S. R. La noticia tuvo una fuerte repercusión debido a la vinculación previa del letrado con el expediente del caso Loan.
Hace 21 minutos
Caso Loan: cuáles son los puntos más importantes del caso a casi un mes del juicio
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El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. En ese marco, se confirmó que el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición. En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otras 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Hace 1 hora
Caso Loan: cuáles son las últimas novedades de la causa a casi un mes del juicio
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El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. En ese marco, se confirmó que el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición. En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otras 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Hace 1 hora
Caso Loan: cuál de los imputados está más complicado
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El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes. La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el paradero del niño. En ese marco, se confirmó que el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición. En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otras 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
10:40 | 08/05/2026
Caso Loan: qué puede pasar ahora en el juicio tras la domiciliaria a Codazzi
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13:48 | 06/05/2026
Así ayudó el abogado Codazzi al padre del nene desaparecido en Corrientes
El abogado José Fernández Codazzi quedó detenido por encubrimiento agravado after las cámaras lo mostraron sacando al prófugo en su camioneta. El niño se encuentra sano y salvo con su mamá.
10:20 | 05/05/2026
Desaparición de Nahuá: el dato que conecta el caso con Loan y pone en la mira a Codazzi
Nahuá Santos Riquelme, de 6 años, desapareció el pasado domingo en la provincia de Corrientes. Su papá se lo llevó y desde ese momento, no se sabe nada de su paradero.
05:10 | 05/05/2026
Caso Loan: cómo sigue la causa en medio de las nuevas medidas judiciales
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11:13 | 03/05/2026
Caso Loan: qué va a pasar con el juicio tras la última decisión de la Justicia
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15:29 | 02/05/2026
Caso Loan: Casación habilitó fiscales en juicios complejos y podría impactar en el juicio
El próximo 16 de junio comenzará el juicio por el que hay 17 personas imputadas. La fiscalía pidió al Tribunal poder agrandar el equipo de fiscales debido al tamaño del caso y un fallo en otra causa que podría ser clave para esta solicitud.
12:21 | 02/05/2026
Caso Loan: un fallo de Casación abre una jugada clave y sacude la causa
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12:52 | 30/04/2026
Los fiscales del caso Loan palpitan el juicio y una resolución clave
El proceso judicial por la desaparición de Loan Danilo Peña comenzará en junio en Corrientes, con 17 imputados y un expediente extensísimo. La Fiscalía busca contar con siete fiscales para el debate oral.
09:10 | 30/04/2026
Caso Loan: el fallo clave que podría cambiar el rumbo del juicio
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08:56 | 29/04/2026
Escándalo en el caso Loan: denuncian por abuso sexual a uno de los imputados
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09:58 | 28/04/2026
Caso Loan: fuerte denuncia contra el ex comisario Walter Maciel
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Maciel, bajo la lupa tras una fuerte denuncia de una ex oficial.