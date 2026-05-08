Sorpresa en el caso Loan: le otorgaron domiciliaria a Codazzi, el abogado acusado de la desaparición del nene de Corrientes

La Justicia de Corrientes resolvió otorgarle arresto domiciliario al abogado José Codazzi, quien fue imputado por encubrimiento agravado y sustracción de menores en el marco de la causa que investiga la fuga de Josías Santos Regis, alias “El Brasilero” junto a su hijo de seis años, N. S. R. La noticia tuvo una fuerte repercusión debido a la vinculación previa del letrado con el expediente del caso Loan.

La medida fue adoptada por el juez de Garantías de la localidad de Esquina durante una audiencia de coerción, después de que la fiscalía solicitara la prisión preventiva del imputado. Sin embargo, el magistrado rechazó ese pedido y dispuso que Codazzi permanezca detenido en su domicilio bajo estrictas condiciones de control.

Según el Poder Judicial de Corrientes, el abogado deberá cumplir el arresto con una tobillera electrónica de geolocalización y será sometido a controles policiales sorpresivos al menos dos veces por semana. Además, el Servicio Social Forense y efectivos de la Comisaría Primera de Esquina realizarán tareas de supervisión y un informe socioambiental sobre el domicilio y las personas que viven allí.

La resolución también ordenó notificar la medida a distintos organismos provinciales y nacionales, entre ellos la Jefatura de Policía, los ministerios de Justicia y Seguridad y el Registro Nacional de Reincidencia.

Cómo se dieron los hechos

Codazzi quedó detenido después de que efectivos de la división PRIAR localizaran al niño y a su padre en el paraje El Duraznillo, cerca de Goya, sobre la Ruta Nacional 12. La investigación sostiene que el abogado habría colaborado en la huida del hombre, acusado de haber disparado contra una persona de 47 años tras una discusión y acto seguido escapar con el niño.

Según la causa, Codazzi habría trasladado al sospechoso y al menor desde su domicilio hasta la localidad de San Isidro utilizando su camioneta. El episodio habría comenzado el domingo pasado, cuando Santos Regis acordó con Mariana, la madre del niño, llevar a uno de sus hijos a pescar.

Horas después, la mujer empezó a recibir mensajes amenazantes y observó que su ex pareja rondaba reiteradamente el lugar donde ella se encontraba reunida con algunos amigos. Al finalizar el encuentro se produjo una discusión en el domicilio y, de acuerdo con la denuncia, el hombre disparó contra otra persona antes de escapar junto al menor.

La acusación contra el abogado

La abogada de la madre, Daniela Zapata, aseguró que fue el propio Codazzi quien finalmente indicó a las autoridades el lugar exacto donde había dejado al hombre y al niño. También explicó que la relación entre ambos provenía de una causa anterior en la que el abogado había actuado como defensor del acusado.

Además, Codazzi le alquilaba una vivienda al hombre, que sería el inmueble al que Santos Regis habría regresado tras el ataque. Una cámara de seguridad registró allí su presencia junto al menor antes de la fuga.

El nombre del abogado ya había tomado notoriedad pública por haber sido defensor de Laudelina Peña, la tía de Loan Danilo Peña. Al mismo tiempo enfrenta otra causa judicial, vinculada a supuestas irregularidades cometidas durante su gestión como interventor del Registro de la Propiedad Automotor de Esquina.