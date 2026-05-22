Cubanos se reúnen ante embajada de EEUU en La Habana para protestar por cargos contra Raúl Castro

El gobierno cubano convoca a protestas en La Habana por la presión estadounidense y la acusación contra Raúl Castro

Miles de cubanos se reunieron el ‌viernes frente ‌a la embajada de Estados Unidos en La Habana para protestar contra la decisión estadounidense de imputar al exlíder Raúl ​Castro por ⁠el derribo de dos ‌aviones civiles hace 30 ⁠años.

La manifestación ⁠progubernamental, que comenzó poco después del amanecer en el paseo ⁠marítimo de La Habana, ​se produce después ‌de que los ‌funcionarios cubanos se unieran ⁠esta semana en apoyo al expresidente de la isla y héroe ​revolucionario.

Cuba ‌dice que los cargos de asesinato contra Castro, presentados el miércoles, se basan en acusaciones "espurias" ⁠diseñadas para servir de pretexto para invadir la nación, en medio de una campaña de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald ‌Trump, para derrocar al gobierno de la isla.

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El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y el primer ministro, Manuel Marrero, ‌asistieron a la concentración, pero Castro, de 94 años, ‌no lo ⁠hizo.

Con información de Reuters