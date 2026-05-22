“Es preocupante”: desde el gobierno de Formosa denunciaron fallas en las Becas Progresar y caída de beneficiarios

La situación de las Becas Progresar volvió a quedar en el centro del debate tras los cuestionamientos realizados por funcionarios del área educativa de Formosa. Desde el Gobierno provincial advirtieron que los montos del programa se encuentran desactualizados y señalaron además problemas de funcionamiento y acceso en la plataforma digital, una situación que, según indicaron, provocó una disminución en la cantidad de estudiantes becados.

En ese marco, la coordinadora de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Cultura y Educación de Formosa, Érica Stock, cuestionó la gestión nacional por el estado actual del programa educativo. En declaraciones a l medio local Agenfor, la funcionaria sostuvo que el sistema de becas, dependiente de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, atraviesa un fuerte atraso en los montos y presenta serias dificultades operativas que terminan afectando directamente a los estudiantes beneficiarios.

Stock señaló que el valor de la beca “está totalmente desactualizado”, ya que continúa fijado en $35.000, monto establecido durante la gestión anterior. Sin embargo, aclaró que en la práctica los beneficiarios perciben alrededor de $28.000, lo que reduce aún más el impacto del beneficio. En ese sentido, advirtió que la pérdida del poder adquisitivo convierte a la beca en un ingreso cada vez menos significativo para sostener la continuidad educativa.

Problemas en la plataforma y dificultades de acceso

Otro de los puntos críticos señalados por la funcionaria tiene que ver con el funcionamiento de la plataforma digital del programa. Según indicó, numerosos estudiantes no pueden ingresar para realizar certificaciones obligatorias o completar trámites. “El sistema se bloquea y no hay respuestas suficientes desde Nación”, remarcó, al señalar que actualmente habría una sola persona encargada de resolver este tipo de inconvenientes, lo que genera demoras y acumulación de casos sin solución.

Uno de los datos más preocupantes expuestos es la fuerte caída en la cantidad de beneficiarios. Stock comparó que en años anteriores se llegó a unos 45.000 becarios en la provincia, mientras que actualmente se registran alrededor de 14.000 inscriptos en el nivel obligatorio, 2.500 en el nivel superior y una cifra similar en Progresar Trabajo, sin alcanzar los 20.000 en total.

La funcionaria calificó el escenario como “preocupante”, y advirtió que año tras año disminuye la cantidad de jóvenes alcanzados por el programa. Además, señaló que los problemas técnicos afectan directamente las certificaciones que deben realizar los directivos escolares. En muchos casos, los estudiantes no pueden completarlas debido a los bloqueos del sistema.

En este contexto, informó que se logró extender el plazo de certificación, que vencía el 15 de mayo, hasta el 30 del mismo mes, una medida que atribuyó al trabajo conjunto con referentes de Becas Progresar de distintas provincias.