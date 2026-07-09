Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este jueves, 9 de julio

Arrancó el jueves con 11° y cielo parcialmente nuboso en la Ciudad de Buenos Aires. Según el registro oficial de las 05:00, la sensación térmica es de 11°C, con una humedad del 73% y un punto de rocío de 7°C. La probabilidad de lluvia es del 0%, así que no se esperan precipitaciones durante la madrugada.

La nubosidad alcanza el 65% y la visibilidad es de 45 km, condiciones ideales para transitar. El viento medio sopla a 10 km/h, con ráfagas de hasta 18 km/h, mientras que la presión atmosférica se ubica en 1014 hPa. No se registra niebla y la cota de nieve está a 3900 metros.

Un arranque fresco pero estable para quienes salen temprano. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo en El Destape.