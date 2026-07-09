Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este jueves, 9 de julio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 15 minutos
Arrancó el jueves con 11° y cielo parcialmente nublado en la Ciudad
Arrancó el jueves con 11° y cielo parcialmente nuboso en la Ciudad de Buenos Aires. Según el registro oficial de las 05:00, la sensación térmica es de 11°C, con una humedad del 73% y un punto de rocío de 7°C. La probabilidad de lluvia es del 0%, así que no se esperan precipitaciones durante la madrugada.
La nubosidad alcanza el 65% y la visibilidad es de 45 km, condiciones ideales para transitar. El viento medio sopla a 10 km/h, con ráfagas de hasta 18 km/h, mientras que la presión atmosférica se ubica en 1014 hPa. No se registra niebla y la cota de nieve está a 3900 metros.
Un arranque fresco pero estable para quienes salen temprano. Seguí el pronóstico del tiempo en vivo en El Destape.
Hace 30 minutos
Jueves feriado con cielo parcialmente nublado y 11°C en Capital Federal
Arrancamos el jueves 9 de julio, feriado por el Día de la Independencia, con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 11°C en la Capital Federal. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la sensación térmica es de 11°, con una humedad del 72% y vientos medios de 9 km/h (ráfagas de hasta 17 km/h).
La probabilidad de lluvia es nula (0 mm), ideal para aprovechar el día al aire libre. La visibilidad alcanza los 45 km, y la presión atmosférica se ubica en 1014 hPa. El punto de rocío es de 6°C, con nubosidad del 68% y una cota de nieve de 3900 metros. No se registra niebla.
Un jueves tranquilo, sin precipitaciones, con vientos suaves del sector que mantienen la sensación térmica estable. Perfecto para los planes de este feriado patrio en la ciudad.
Hace 1 hora
Jueves fresco en Buenos Aires: 11° y sin chances de lluvia
Arrancamos el jueves con una mañana fresca en Capital Federal: el termómetro marcó 11°C a las 4:00, con una sensación térmica idéntica de 11°C. El cielo se presenta parcialmente nuboso (68% de nubosidad), y la humedad relativa alcanza el 72%, lo que aporta un ambiente algo húmedo pero sin riesgo de lluvia.
La probabilidad de precipitaciones es del 0%, con 0 mm estimados, y el punto de rocío se ubica en los 6°C. La visibilidad es excelente, de 45 km, ideal para quienes madrugan o circulan temprano. El viento sopla del sector medio a 9 km/h, con ráfagas que no superan los 17 km/h, por lo que no se esperan temperaturas aún más bajas por efecto del viento.
La presión atmosférica es de 1014 hPa, estable, y la cota de nieve se encuentra en los 3900 metros, sin niebla registrada. Para los próximos minutos, el pronóstico indica que las condiciones se mantendrán similares, con leve ascenso térmico hacia el mediodía. Seguí el liveblog de clima de El Destape para conocer todos los detalles del tiempo en Buenos Aires.
Hace 1 hora
Arranca el jueves con 11° y cielo parcialmente nublado en Capital Federal
Buenos días. Arrancamos la cobertura del clima en Capital Federal con datos del Servicio Meteorológico Nacional. A las 04:00, la temperatura es de 11° con una sensación térmica similar, ideal para quienes se preparan para la mañana.
El cielo se presenta parcialmente nuboso, con una nubosidad del 68% y vientos suaves de 9 km/h, con ráfagas de hasta 17 km/h. La probabilidad de lluvia es 0%, sin precipitaciones a la vista. La visibilidad alcanza los 45 km, excelente para circular.
La humedad es del 72% y el punto de rocío se ubica en 6°C. La presión atmosférica es de 1014 hPa, estable. No se reporta niebla y la cota de nieve está en 3900 metros, sin riesgos. Seguí el pronóstico minuto a minuto en nuestra cobertura en vivo.
Hace 1 hora
Jueves fresco y sin lluvias en Capital Federal: el clima minuto a minuto
Buenos días, arrancamos este jueves 9 de julio con un clima fresco en Capital Federal. El Servicio Meteorológico Nacional registró a las 04:00 una temperatura de 11°C con una sensación térmica de 11°C. El cielo se presenta parcialmente nuboso, con una nubosidad del 68%.
La humedad es del 72% y la presión atmosférica alcanza los 1014 hPa. No hay probabilidad de lluvia, con 0 mm pronosticados. La visibilidad es excelente, de 45 km. Los vientos soplan del sector medio a 9 km/h con ráfagas de hasta 17 km/h. No se reporta niebla, y la cota de nieve se ubica en 3900 metros.
Una jornada ideal para tomarse un café calentito al comenzar el día. Seguí acá toda la información actualizada minuto a minuto del clima porteño.
Hace 1 hora
Arrancó el jueves con cielo parcialmente nuboso y 12°C en la Ciudad
Buenos Aires arranca este jueves 9 de julio con una mañana fresca y cielo parcialmente nuboso. Según el Servicio Meteorológico Nacional, a las 03:00 la temperatura marcó 12°C con una sensación térmica idéntica. La humedad alcanza el 69% y la probabilidad de lluvia es de 0%, con 0 mm previstos.
El viento sopla a 9 km/h del sector variable, con ráfagas de hasta 18 km/h. La nubosidad es del 63% y el punto de rocío se ubica en 6°C. La visibilidad es excelente, llegando a 50 km, y no se registra niebla. La presión atmosférica es de 1015 hPa y la cota de nieve se encuentra a 3900 metros.
Para quienes planean actividades al aire libre, es una jornada estable sin precipitaciones, ideal para arrancar el día con un paseo o deporte matutino. Seguí acá el clima en vivo de Capital Federal.
Hace 2 horas
Buenos Aires con 12° y cielo parcialmente nublado: ¿cómo sigue la madrugada?
En la madrugada de este jueves, la Ciudad de Buenos Aires amanece con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura de 12°C. La sensación térmica se mantiene en los mismos valores, mientras que la humedad trepa al 69%. Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de lluvia es nula (0%) y no se esperan precipitaciones en las próximas horas.
El viento sopla con una velocidad media de 9 km/h y ráfagas de hasta 18 km/h. La presión atmosférica es de 1015 hPa y la visibilidad alcanza los 50 kilómetros, ideal para circular. No se registra niebla en la zona y la cota de nieve se ubica en los 3900 metros.
El punto de rocío es de 6°C y la nubosidad alcanza el 63%. Todo indica una madrugada estable. Seguí el minuto a minuto del clima en Capital Federal con la cobertura en vivo de El Destape.
Hace 2 horas
Fresca madrugada en Buenos Aires: 12°C y sin probabilidad de precipitaciones
La madrugada de este jueves 9 de julio se presenta parcialmente nubosa en Capital Federal, con una temperatura de 12°C registrada a las 03:00 horas. La sensación térmica es idéntica, según el Servicio Meteorológico Nacional.
Con una humedad del 69% y vientos medios de 9 km/h (rachas de hasta 18 km/h), la probabilidad de lluvia es nula. El cielo presenta un 63% de nubosidad, pero la visibilidad alcanza los 50 km. No se reporta niebla.
La presión atmosférica es de 1015 hPa y la cota de nieve se ubica en los 3900 metros. Un comienzo de jornada fresco y estable, ideal para actividades al aire libre con abrigo.
Hace 2 horas
Arrancó el jueves con 12 grados y cielo parcialmente nublado en la city
La madrugada porteña se presenta con 12° de temperatura y una sensación térmica de 12°, según el registro oficial de las 03:00. El cielo está parcialmente nuboso, con una nubosidad del 63% que no afecta la visibilidad: se mantiene en 50 kilómetros.
La humedad relativa alcanza el 69% y el punto de rocío se ubica en 6°, lo que deja una atmósfera fresca pero sin probabilidad de lluvia (0% con 0 mm). El viento sopla del sector medio a 9 km/h, con ráfagas que trepan hasta los 18 km/h. La presión atmosférica se sostiene en 1015 hPa y no se registra niebla.
Para los que planean actividades al aire libre, la cota de nieve se eleva a 3.900 metros, muy por encima de la ciudad. Un comienzo de jornada estable, ideal para arrancar el día con abrigo liviano y sin paraguas.
Europa occidental registra el mes de junio más caluroso de la historia, según científicos de la UE
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Hace 23 horas
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo
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