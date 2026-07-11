Dónde jugó Walter Samuel: la carrera del ayudante de campo de Scaloni en la Selección Argentina

Walter Samuel.

Walter Samuel es uno de los nombres más respetados dentro del cuerpo técnico de la Selección Argentina. Si bien suele mantener un perfil bajo, el exdefensor fue protagonista de una carrera brillante que lo llevó desde el fútbol argentino hasta la élite europea, donde se convirtió en una referencia del Inter de Milán y ganó algunos de los títulos más importantes del fútbol mundial.

Desde 2018 integra el equipo de trabajo de Lionel Scaloni y fue uno de los arquitectos del ciclo más exitoso de la historia reciente de la Albiceleste. Antes de conquistar el Mundial de Qatar 2022 como asistente técnico, Samuel ya había dejado una huella imborrable como futbolista, gracias a una trayectoria marcada por la solidez defensiva, el liderazgo y una extensa colección de títulos.

Dónde jugó Walter Samuel: de Newell's y Boca a la élite del fútbol europeo

Nacido el 23 de marzo de 1978 en Laborde, Córdoba, Walter Adrián Samuel dio sus primeros pasos en las inferiores de Argentino de Firmat. Su formación continuó en Newell's Old Boys, donde debutó en Primera División en 1996 bajo la conducción de Mario Zanabria.

Su explosión llegó apenas un año después, cuando fue transferido a Boca Juniors. En el equipo dirigido por Carlos Bianchi fue uno de los mejores marcadores centrales del fútbol argentino y fue protagonista de una etapa histórica para el club. Ganó los torneos Apertura 1998, Clausura 1999 y la Copa Libertadores 2000, certamen en el que convirtió un recordado gol frente al América de México en las semifinales.

Ese rendimiento despertó el interés del fútbol europeo y en el año 2000 fue transferido a la Roma. En Italia comenzó a forjar la leyenda de "Il Muro", un apodo que sintetizaba su fortaleza defensiva. Con el conjunto romano conquistó un Scudetto y una Supercopa de Italia, actuaciones que lo llevaron al Real Madrid.

Su paso por el club español fue breve. Después de una temporada regresó a la Serie A para vestir la camiseta del Inter de Milán, donde alcanzó el punto más alto de su carrera. Allí ganó cinco ligas italianas consecutivas, una Champions League, un Mundial de Clubes, varias Copas Italia y Supercopas, convirtiéndose en uno de los grandes ídolos de la institución pese a atravesar dos graves lesiones de rodilla.

En 2014 inició la última etapa de su carrera en el FC Basel de Suiza. En el conjunto helvético conquistó dos títulos de liga antes de retirarse del fútbol profesional en 2016, luego de casi dos décadas al máximo nivel.

La carrera de Walter Samuel con la Selección Argentina

Samuel disputó 55 partidos y convirtió cuatro goles con la camiseta de la Selección Argentina entre 1999 y 2010. Su debut se produjo en el primer partido de Marcelo Bielsa como entrenador del combinado nacional y tuvo un estreno inolvidable: marcó uno de los goles del triunfo frente a Venezuela.

El defensor participó en las Copas América de 1999 y fue parte de los planteles argentinos que disputaron los Mundiales de Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010. En la primera Copa del Mundo fue titular en los tres encuentros de la fase de grupos, mientras que en el torneo disputado en Sudáfrica una lesión le impidió completar la competencia.

Walter Samuel.

Si bien nunca pudo levantar un título como jugador de la Selección mayor, su historia con la camiseta argentina tendría un capítulo mucho más exitoso desde el banco de suplentes.

El rol de Walter Samuel en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni

En agosto de 2018, la Asociación del Fútbol Argentino lo designó como ayudante de campo de Scaloni. Junto con Pablo Aimar y Roberto Ayala conformó el núcleo de un cuerpo técnico que asumió de manera interina, pero que terminó transformando a la Selección Argentina en una de las potencias del fútbol mundial.

Desde ese lugar, Samuel participó en la conquista de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Su experiencia como uno de los mejores defensores de su generación y su conocimiento del fútbol europeo lo convirtieron en una voz de peso dentro del plantel campeón del mundo.