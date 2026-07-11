Delantero australiano Mitch Duke pone fin a su carrera con la selección

​El delantero australiano Mitch Duke anunció su retiro del fútbol ‌internacional, poniendo fin ‌a una carrera de más de una década en la que disputó 50 partidos con los Socceroos.

El jugador, de 35 años, representó a Australia en el ​Mundial de ⁠2022 celebrado en Qatar, donde ‌marcó un gol de cabeza ⁠contra Túnez que ⁠aseguró la primera victoria de su país en una Copa del Mundo ⁠en 12 años.

"Tras reflexionar mucho, ​ha llegado el momento ‌de anunciar oficialmente ‌mi retiro del fútbol internacional", ⁠dijo Duke en un comunicado.

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"Aunque atesoraré cada recuerdo, marcar un gol con Australia en el ​Mundial de ‌2022 sigue siendo el momento más destacado de mi carrera", agregó.

Duke también desempeñó un papel clave en la campaña ⁠de clasificación de Australia para el Mundial de 2026, al anotar el gol de la victoria contra Arabia Saudita en las eliminatorias del año pasado. Sin embargo, no fue ‌incluido en la convocatoria definitiva para el torneo de Norteamérica.

"De niño, soñaba con vestir la camiseta verde y dorada aunque solo fuera ‌una vez. Haber llegado a representar a mi país en 50 ocasiones es ‌un ⁠sueño hecho realidad 50 veces, y un privilegio que ​nunca di por sentado", apuntó.

Con información de Reuters