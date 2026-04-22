Diana Zoe López García, referente trans del Hotel Gondolin, fue asesinada el 11 de noviembre de 2023 en el establecimiento Paraíso, ubicado en la calle México al 2300 de Balvanera. Tenía 47 años. Su pareja, Norberto Fabián Villegas, confesó a las autoridades policiales haberla apuñalado y de inmediato fue detenido. Desde el 27 de marzo se lleva a cabo el juicio por el travesticidio de la activista y este miércoles el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°4 dictó sentencia.

Los magistrados Pablo Laufer, Ivana Bloch y Julio César Báez condenaron de manera unánime a Villegas por el delito de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido contra una mujer mediando violencia de género". Al mismo tiempo, desestimaron que se haya tratado de un crimen de odio por su identidad de mujer trans.

El miércoles 29 de abril los jueces darán a conocer los fundamentos de su sentencia en medio de críticas de la querella encabezada por la familia de Diana, también conocida como la "Tía Zoe". Para la abogada Luciana Sánchez había pruebas y testigos suficientes para probar el travesticidio. Sin embargo, el Tribunal hizo caso omiso.

Por otro lado, durante el juicio, también habían pedido un conjunto de medidas reparatorias parar el colectivo trans que fueron rechazadas. La letrada sostuvo que lo que pedían tenía que ver no solo con enaltecer la figura de Zoe como defensora de los Derechos Humanos, también era para advertir sobre el rol del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires en el caso.

"Desde el Ministerio pudieron intervenir y no lo hicieron porque archivaron una causa. Zoe fue asesinada por quien dijo que la iba a asesinar. Esto se hubiera podido evitar", expresó en diálogo con el medio La Retaguardia.

Qué es el Hotel Gondolin y cuáles eran las tareas de Diana Zoe López

El Hotel Gondolin se encuentra en Buenos Aires y hoy en día viven 30 personas de todo el país. Diana fundó este lugar e ideó los pilares de un espacio que busca visibilizar los derechos de personas trans y de todo el colectivo travesti. Al conocer la sentencia del Tribunal, las habitantes del hotel se mostraron conformes y así lo comunicaron en sus redes sociales.

"Se hizo Justicia. Desde el espacio Gondolin queremos agradecer a la Abogada Luli Sánchez, y a todas las organizaciones que ayudaron a visibilizar y difundir la causa Zoe y dar gracias también a todos y todes por acompañarnos hasta el final de esta causa", escribieron en su cuenta oficial.