Forense revela causa de muerte de adolescente que, según las autoridades, fue asesinado por D4vd

FOTO ARCHIVO-El cantante David Anthony Burke, conocido como D4vd, observa durante su comparecencia por el asesinato de Celeste Rivas Hernández en el Centro de Justicia Penal Clara Shortridge Foltz en Los Ángeles, California,

La adolescente que, según la fiscalía de Los Ángeles, fue ‌asesinada por el ‌músico D4vd y hallada en el maletero de un coche en Hollywood, murió a causa de "múltiples lesiones penetrantes" provocadas por objetos, según el informe del forense publicado el miércoles.

El cuerpo desmembrado de Celeste Rivas ​Hernández fue descubierto ⁠en septiembre en el maletero de ‌un Tesla a nombre de D4vd, ⁠cuyo nombre legal es ⁠David Burke, según han informado la policía y la fiscalía.

Las autoridades habían mantenido en secreto ⁠los detalles sobre la causa de ​la muerte mientras llevaban a ‌cabo la investigación.

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D4vd se ‌declaró no culpable de asesinato en primer ⁠grado y otros cargos el lunes, el mismo día en que el juez del caso ordenó que se hiciera público ​el ‌informe de la autopsia.

En el informe, los forenses de Los Ángeles indicaron que encontraron dos "heridas penetrantes en el torso" y "desmembramiento de las extremidades superiores ⁠e inferiores".

El informe señaló que las heridas del torso podrían haber sido "lesiones por objeto cortante", pero no especificó qué podría haberlas causado. La autopsia se vio limitada por "extensos cambios post mortem", añadió el informe.

Los fiscales afirman que Celeste, ‌que tenía 14 años en ese momento, acudió a la casa de D4vd en Hollywood Hills en abril de 2025 y luego desapareció.

D4vd saltó a la fama en 2022 ‌después de que las canciones que grabó en su teléfono para sus vídeos de Fortnite se ‌hicieran virales ⁠en TikTok, y el éxito "Romantic Homicide" le ayudó a firmar un ​contrato con Interscope Records. Actuó en el festival de música Coachella en 2025.

Con información de Reuters