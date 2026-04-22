La lluvia de meteoritos de las Líridas del 22 y 23 de abril: cuándo, cómo y dónde ver este fenómeno astronómico (NASA)

El calendario de abril 2026 está lleno de fenómenos astronómicos, pero uno de los más esperados de la primera mitad del año se dará esta semana: la lluvia de meteoritos de las Líridas. En concreto, se trata del punto máximo de un evento que viene ocurriendo hace días, pero será el momento perfecto para disfrutar de las estrellas fugaces con claridad.

Lluvia de meteoritos: cuándo es el mejor momento para ver las Líridas

La lluvia de Líridas ocurre cuando la Tierra atraviesa la nube de escombros dejada por el cometa C/1861 G1 Thatcher. Así, se producen meteoros brillantes que dejan estelas de gas ionizado que permanecen visibles durante varios segundos. Aunque la actividad de estas estrellas fugaces se extiende desde mediados de abril hasta fin de mes, el momento de mayor intensidad ocurre entre la noche del 22 y la madrugada del 23 de abril.

Según los cálculos astronómicos, el pico máximo se producirá cerca de las 02:13 de la madrugada en Argentina. En este horario, se espera que la frecuencia sea de aproximadamente 20 meteoros por hora. Un factor fundamental este año es que la Luna se encuentra en una fase menguante, con una iluminación cercana al 39%, lo que garantiza un cielo lo suficientemente oscuro como para que los meteoros más sutiles no queden opacados por el brillo lunar.

¿Desde y hacia dónde mirar?

Las Líridas reciben su nombre de la constelación de Lyra, ya que su punto radiante (el lugar del cielo de donde parecen surgir) se encuentra cerca de la estrella Vega. Para el hemisferio sur, la constelación de Lyra se ubica a baja altura sobre el horizonte norte durante la madrugada.

Si bien el fenómeno es un poco más intenso en el hemisferio norte, en Argentina es perfectamente visible. No necesitás mirar un punto fijo: los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del firmamento.

Lo ideal tener en cuenta algunas recomendaciones básicas:

Buscá la oscuridad: alejate de la contaminación lumínica de las grandes ciudades. Si podés escaparte al campo o a una zona con pocas luces artificiales , la visibilidad va a mejorar drásticamente.

alejate de la contaminación lumínica de las grandes ciudades. , la visibilidad va a mejorar drásticamente. Adaptá tu vista: el ojo humano tarda unos 20 o 30 minutos en acostumbrarse totalmente a la oscuridad. Tratá de no mirar el celular durante ese tiempo para no perder la sensibilidad visual.

el ojo humano tarda unos 20 o 30 minutos en acostumbrarse totalmente a la oscuridad. Tratá de no mirar el celular durante ese tiempo para no perder la sensibilidad visual. Comodidad ante todo : como la observación requiere tiempo y paciencia, te sugerimos usar una reposera o una manta en el piso para no forzar el cuello mirando hacia arriba.

: como la observación requiere tiempo y paciencia, te sugerimos usar una reposera o una manta en el piso para no forzar el cuello mirando hacia arriba. Sin equipos especiales: No necesitás telescopios ni binoculares; de hecho, estos dispositivos limitan tu campo de visión. El ojo humano es la mejor herramienta para detectar el paso fugaz de un meteoro.

De todas formas si tenés una cámara réflex o incluso un celular con modo profesional, podés intentar retratar el fenómeno. Lo ideal es utilizar un trípode para mantener la estabilidad y configurar una exposición larga (entre 15 y 30 segundos). Usar un gran angular te va a permitir captar una porción más amplia del cielo, aumentando las chances de que un meteoro cruce tu encuadre justo en el momento del disparo