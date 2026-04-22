Thiago Medina habló de los rumores que vinculan a Daniela Celis con Nick Sícaro.

Lo que empezaron siendo rumores está teniendo cada vez más asidero. Muchas eran las voces que aseguraban que Daniela Celis y Nick Sícaro, cuarto eliminado de la presente edición de Gran Hermano, habían empezado a salir. Esta versión tuvo más sustento luego del más reciente TiKTok de ella, donde se la puede ver abrazada al joven y mirándose de forma muy acaramelada.

Esto generó repercusiones de todo tipo, incluyendo la de Thiago Medina, con quien la morocha compartió temporada de GH y terminó siendo el padre de sus hijas gemelas. Él se explayó al respecto en las redes sociales, dando su punto de vista sobre el nacimiento de esa posible relación.

Thiago Medina junto a Daniela Celis y sus hijas.

¿Qué dijo Thiago Medina de los rumores?

A través de un vivo de Instagram, Thiago sostuvo que hizo "todo lo que pude hacer de mi parte", asegurando que la apoyó en todo reiteradas veces y que "ella estaba ahí jugando a la enamorada y yo le estaba cocinando, ¿se entiende?".

"En un momento le pregunté si estaban y me dijo que no. Pero bueno, no lo sé sinceramente. Ella que haga lo que quiera", aseguró, explicando que "por algo le di su espacio, me fui de la casa, ya no vivo más con ella".

"Si ella quiere hacer las cosas, que las haga tranquilas sin pensar en mí", prosiguió, tras lo cual leyó una de las preguntas que le hicieron en el chat, que le resonó lo suficiente para contestarla: "Me preguntan acá si todavía siento algo por ella. Sí, la amo con toda mi vida, siento muchas cosas por ella, pero tampoco la voy a estar obligando a que esté conmigo".