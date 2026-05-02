Los combates llegan a las afueras del bastión ucraniano de Kostiantynivka

Imagen de archivo de Andrii, un soldado de la 93ª Brigada Mecanizada Separada Kholodnyi Yar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, regresando de una posición en primera línea en la región de Donetsk, Ucrania.

​Las tropas rusas están avanzando lentamente hacia la ciudad de Kostiantynivka, en la región oriental ucraniana ‌de Donetsk, en un ‌intento por afianzarse cerca de una zona fuertemente defendida, según declaró el sábado el máximo responsable del ejército ucraniano.

Kostiantynivka, junto con otras ciudades, forma el llamado "cinturón de fortalezas" en el este del país, una zona bien fortificada por el ejército ucraniano.

"Estamos repeliendo los ​persistentes intentos de ⁠los ocupantes rusos de afianzarse en las afueras ‌de Kostiantynivka mediante tácticas de infiltración. Se ⁠están llevando a cabo medidas ⁠antisabotaje en la ciudad", declaró Oleksandr Syrskyi, jefe del ejército ucraniano, en la aplicación Telegram.

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Un proyecto ucraniano de ⁠cartografía del campo de batalla llamado DeepState muestra ​que las tropas rusas controlan una ‌zona situada a solo un ‌kilómetro de las afueras del sur de la ⁠ciudad. Pequeñas partes de Kostiantynivka, en el sureste de Ucrania, están marcadas como zona gris, lo que significa que ni Ucrania ni Rusia tienen control ​total sobre ‌ellas.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó el miércoles que sus fuerzas habían tomado el control de Novodmytrivka, justo al norte de Kostiantynivka. El general al mando de Moscú, Valery Gerasimov, ⁠declaró en abril que las tropas avanzaban hacia el norte y el sur de la ciudad.

Syrskyi señaló que los intentos de ofensiva rusos habían aumentado notablemente en abril. Desde el lunes, las tropas rusas han llevado a cabo 83 asaltos en este sector utilizando pequeños grupos ‌de infantería, añadió.

Moscú exige que Ucrania se retire de las zonas de las regiones de Donetsk y la vecina Lugansk que Rusia no ha logrado capturar durante sus cuatro años de guerra a gran escala. Las ‌conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos se estancaron por esta cuestión, ya que los funcionarios ucranianos afirman que Kiev ‌no cederá ⁠el territorio que aún controla.

En los últimos años, las tropas rusas no han logrado ​capturar ninguna gran ciudad en Ucrania, avanzando poco a poco y anunciando la toma de pueblos y aldeas.

Con información de Reuters