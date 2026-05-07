Argentina tiene 12 jugadores en el álbum virtual.

El lanzamiento del álbum de figuritas del Mundial 2026 hizo crecer la fiebre mundialista en la última semana, aunque no todas las personas son capaces de afrontar la inversión de completar la colección. De ahí que Panini haya lanzado una versión virtual del álbum bajo el nombre de FIFA Panini Collection, una aplicación que, además de dar dos sobres gratuitos por día, también otorga chances de ganar sobres extras.

Hace unos días se dio a conocer la lista de códigos públicos, que otorgan un total de ocho sobres, pero por fuera de eso existen otras formas de acceder a los paquetes virtuales. Una de ellas es cumplir con los desafíos semanales, que para esta semana es conseguir cinco figuritas pertenecientes a la página de la Selección Argentina, de manera que cada usuario que complete este desafío obtendrá un sobre con cinco cromos.

Ahora bien, como el contenido de cada sobre se define por el azar, completar esta misión es un desafío en sí mismo, aunque algunos usuarios encontraron la manera de cumplirlo. La idea consiste en hacer uso de las solicitudes de intercambios, sea con amigos o en la red pública, y poner a disposición todas las figuritas repetidas o incluso algunas que no se hayan colocado todavía en el álbum.

La clave de estas solicitudes es pedir a cambio jugadores de la “Albiceleste”, que se hace mediante la selección de “Añadir equipo” y eligiendo la opción de “Argentina”. Así, otros usuarios darán las figuritas de los campeones del mundo para conseguir otras faltantes a la vez que los que crearon la solicitud van completando la misión. No obstante, es importante mencionar que esto debe realizarse después de haber aceptado el desafío.

Para esto, el usuario deberá ir a la sección de “Retos” que aparece en el inferior del menú principal en la parte izquierda y aceptar el desafío “Equipo ganador de la Copa Mundial de la FIFA 2022”. Una vez aceptado el desafío y conseguidos los cinco cromos, el siguiente paso será ir pegando las figuritas en el álbum y alcanzar el cupo de cinco, para lo cual hay tiempo hasta el domingo 10 de mayo.

Así se ve FIFA Panini Collection.

Figuritas de la Selección Argentina

Para el álbum virtual del Mundial 2026, la página de la Selección Argentina cuenta con un total de 12 figuritas, siendo la especial la del escudo del conjunto albiceleste, mientras que en cuanto a jugadores aparecen los siguientes: