Plan Angelelli en la Feria del Libro de Buenos Aires: toda la historia sobre la política de viviendas de La Rioja

En el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la provincia de La Rioja presentó una publicación dedicada al desarrollo y ejecución del Plan Angelelli, una política pública orientada a la urbanización e integración de barrios populares. La actividad se llevó a cabo en el espacio regional Norte Cultura, ubicado en el Pabellón Ocre de La Rural.

El libro fue presentado por la diputada nacional y fundadora del programa provincial, Gabriela Pedrali, quien buscó documentar el proceso de construcción de una política pública sostenida en el tiempo y con impacto territorial concreto. "Esta publicación refleja una experiencia de gestión pública que logró traducir una idea en una política concreta, sostenida en el tiempo y con impacto real en el territorio de nuestra provincia", destacó.

La legisladora sostuvo que el libro resume el recorrido desde el lanzamiento del programa y destacó el acompañamiento político del gobernador Ricardo Quintela. "Con el Plan Angelelli quisimos dar un paso más y dejar plasmado en este libro todo el recorrido realizado para llegar a donde estamos hoy", señaló.

Urbanización y derecho a la vivienda

La autora remarcó que la iniciativa se consolidó a partir de un trabajo sostenido y orientado a mejorar las condiciones de vida de familias riojanas que viven en asentamientos precarios. “Este libro también busca mostrar que cuando el Estado asume ese compromiso de manera integral, es posible construir políticas públicas que amplían derechos y generan mejores condiciones de vida para la comunidad”, afirmó.

Cabe recordar que el Plan Angelelli fue lanzado en 2019 como respuesta a la crisis habitacional y social que atravesaba La Rioja. Desde su implementación, el programa permitió concretar más de mil soluciones habitacionales en distintos puntos de la provincia.

A diferencia de otros planes tradicionales de vivienda, la propuesta apunta a transformar asentamientos informales en barrios consolidados, además de incorporar infraestructura básica y servicios esenciales. Entre las obras contempladas se encuentran redes de agua potable, cloacas, energía eléctrica, apertura de calles y equipamiento comunitario.

Uno de los aspectos destacados del programa es que las intervenciones se realizan sin desalojos, lo que promueve el arraigo de las familias en sus lugares de residencia. Según se indicó, el plan se financia íntegramente con recursos provinciales y se convirtió en una de las políticas habitacionales centrales de la gestión riojana.

Desde el Gobierno provincial sostienen que la iniciativa busca reducir desigualdades y garantizar el acceso a una vivienda digna mediante procesos de integración urbana y mejoramiento barrial. La presentación del libro formará parte de las actividades que La Rioja desarrollará en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde la provincia participa junto a otras jurisdicciones del norte argentino en el stand regional Norte Cultura.