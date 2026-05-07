Hamilton y Colapinto se hablaron varias veces en el paddock.

La largada del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 se vio condicionada por el trompo de Max Verstappen en la primera curva, lo que tuvo como consecuencia que el pelotón se desordene un poco para evitar impactar al Red Bull, que cayó hasta el décimo lugar. De hecho, Franco Colapinto frenó con lo justo y logró esquivar al RB22 en otra muestra de talento, pero luego tuvo que retomar su duelo con Lewis Hamilton por la séptima posición.

El piloto argentino, que había tenido una largada notable, pudo pasar al británico en una de las curvas del Autódromo Internacional de Miami, aunque lo sacó un poco de pista y hubo un contacto entre los coches que mermó el rendimiento de la Ferrari. Como los comisarios de la FIA consideraron que fue un toque de carrera, Colapinto no recibió sanción alguna, pero sí vio el enojo de Hamilton, que le hizo un vulgar gesto cuando recuperó su posición.

La actitud del siete veces campeón del mundo había causado revuelo en las redes sociales, pero la cosa comenzó a calmarse cuando salieron a la luz las imágenes posteriores a la carrera. Y es que el inglés fue a buscar al pilarense en los accesos al autódromo para saludarlo y tener un breve intercambio, que incluyó un cálido abrazo y algunas risas antes de que Lewis retome su camino después de despedirse del argentino.

Posiblemente, el gesto de Hamilton haya tenido relación con la posibilidad de evitar una sanción por el “fuck you” que le había dedicado en pista ante la normativa del Código Deportivo de la FIA. Desde hace unos años, la Federación Internacional de Automovilismo pena a algunos pilotos por sus insultos y gestos vulgares, de manera que esta muestra de afecto dejaría aquel desencuentro como una situación de carrera más.

Además, hay que considerar que ambos pilotos mantienen una buena relación que difícilmente vaya a quebrarse por un toque no intencionado en carrera. De hecho, Hamilton invitó a Colapinto a viajar con él en su jet privado tras el GP de España 2025 e incluso el inglés salió a defenderlo durante el GP de Brasil 2024, ocasión en la que remarcó que el argentino merecía ganarse un asiento en la máxima categoría.

El momento del choque entre Hamilton y Colapinto.

Los daños en el Ferrari

El incidente entre Colapinto y Hamilton dejó algunos daños en el SF-26, que perdió los deflectores y, como consecuencia, perdió 20 puntos de carga aerodinámica. Debido a esto, la Ferrari fue perdiendo rendimiento con el paso de las vueltas, ya que la ausencia de los deflectores de un lado del coche tiene un efecto progresivo que lleva a un mayor deslizamiento, más degradación y una asimetría aerodinámica que agrega dificultad a la hora de afrontar las curvas.