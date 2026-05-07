Encuentran muerto a un joven gendarme en Salta: investigan si se trata de un suicidio

Un gendarme formoseño de 28 años fue hallado sin vida en su vivienda de Tartagal, provincia de Salta, en la mañana del miércoles. Lo encontraron algunos de sus compañeros cuando se acercaron al lugar preocupados luego de que este no se presente a trabajar. En este marco, la policía provincial investiga las causas del deceso pero sostienen que la principal hipótesis es que habría quitado la vida.

El hecho ocurrió en el barrio TGN de Tartagal y quienes dieron aviso al 911 sobre el hecho fueron sus propios compañeros, pasadas las 10.30 de la mañana. Al arribar al domicilio, los efectivos constataron su muerte y luego dieron aviso al personal de Criminalística para que realice los peritajes pertinentes en la vivienda.

Hasta el momento no trascendieron los resultados preliminares o finales de la autopsia realizada sobre el joven pero no descartan que se trate de un suicidio ya que vivía solo y se encontraba instalado en Salta por motivos laborales, prestando funciones en el Escuadrón 54 de la fuerza. De todas maneras, la Justicia mantiene prudencia.

En este marco, la Fiscalía de Tartagal dispuso diversas medidas y ordenó la recolección de pruebas, con pericias exhaustivas de la vivienda para descartar o confirmar la presencia o participación de terceros. "Se activó el protocolo de rigor y se puso a disposición toda la documentación y elementos encontrados en la escena", sostuvieron los efectivos.

Mientras las autoridades mantienen "reservas" en relación a las causas oficiales del fallecimiento, también se aguarda por la confirmación oficial de su identidad.