Encontraron muerto a un soldado en Salta: es el quinto caso en dos meses

En las últimas horas, el Ejército Argentino informó un nuevo fallecimiento de un soldado voluntario. Se trata de Juan Marcos Gonsales, perteneciente al Regimiento de Infantería de Monte 28, Guarnición de Ejército Tartagal. El joven tenía 25 años no se presentó a cumplir funciones y dicha ausencia fue clave para activar el protocolo interno.

"Su cuerpo sin vida fue encontrado por un familiar en su domicilio particular del Barrio Santa Rita. El Ejército expresa su profundo pesar ante lo ocurrido y acompaña en el dolor a los familiares, amigos y camaradas del soldado", informaron en un comunicado desde la fuerza. Frente a la noticia que conmocionó a Villa Güemes, interviene la Policía de la Provincia de Salta y la Fiscalía Nro 1 de dicha localidad.

Según indicó el medio local El Tribuno, el hallazgo se dio durante la mañana de este viernes en la vivienda ubicada en el Pasaje Juramento entre Esquiú y la calle Salta. Al ingresar al domicilio, efectivos del Ejército corroboraron que se encontraba sin vida y dieron inmediato aviso a la Policía de Salta. Minutos después, arribó la Policía Federal por tratarse de un integrante de una fuerza nacional; quedando el inmueble a disposición para realizar diversos procedimientos.

El padre del joven fallecido se mostró desconcertado y dijo no tener información sobre qué pudo haber ocurrido. Vecinos y allegados, junto a compañeros del Regimiento, mostraron una fuerte conmoción ya que llevaba varios años allí -se había incorporado a los 18 años- y buscaba continuar su carrera militar. Su esposa y su pequeña hija, que no se encontraban en la ciudad, regresaron a Tartagal tras conocer la noticia.

A cargo de la investigación está el fiscal penal Gonzalo Vega mientras interviene en el domicilio el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). De manera oficial, no se informó si había signos de violencia en el lugar o en el cuerpo del soldado. Por ello, todas las hipótesis permanecen abiertas mientras realizan las pericias correspondientes.

La vivienda continúa bajo custodia y se aguardan los resultados de las actuaciones judiciales ya realizadas. Asimismo avanzan con peritajes, informes médicos e intervención forense para esclarecer la muerte.