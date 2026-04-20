Japón lanzó una alerta por “megaterremoto” después del tsunami

Japón emitió un aviso especial luego de dar por terminada la alerta por tsunami. El país advirtió un mayor riesgo de terremotos de magnitud 8,0 o superior, luego de que un fuerte temblor sacudiera el norte del país y provocara la alerta por posibles olas de hasta tres metros.

La jornada comenzó con un terremoto de 7,4 de magnitud en el norte del país a las 16:53 hora local en aguas del océano Pacífico, frente a la costa norte de la prefectura de Iwate, y el movimiento se sintió con intensidad suficiente como para hacer temblar grandes edificios en Tokio, ubicada a cientos de kilómetros del epicentro.

Unos 40 minutos después, una ola de 80 centímetros azotó un puerto de Kuji, en Iwate, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). El secretario jefe del gabinete, Minoru Kihara, informó que no se registraron heridos graves ni daños significativos.

“La probabilidad de que se produzca un nuevo terremoto de gran magnitud es relativamente mayor que en tiempos normales”, aseguró la agencia mediante un comunicado. Aunque un funcionario de la Oficina del Gabinete indicó que “si bien no se sabe con certeza si se producirá otro gran terremoto, les pedimos que tomen medidas de preparación ante desastres basadas en el principio de que ustedes son responsables de su propia seguridad”.

Qué se sabe del megaterremoto

Se prevé que para los próximos días se produzcan terremotos de una escala similar en la misma zona, como ya ocurrió en ocasiones anteriores, según explicó en diálogo con la prensa el director de la División de Observación de Terremotos y Tsunamis de la JMA, Shinji Kiyomoto.

Si bien el alerta por tsunami se levantó, el organismo dejó un aviso desde Hokkaido hasta la prefectura de Fukushima, donde el agua podría alcanzar hasta un metro de altura. El gobierno japonés formó un equipo de emergencias para trabajar en conjunto y brindar "todo el apoyo necesario".

Por el momento, los operadores nucleares no detectaron anomalías ni niveles inusuales de radioactividad en torno a las centrales nucleares, informaron en la cadena de televisión NHK. A principios de 2025, un terremoto de 7,5 se registró frente a las costas de la prefectura de Aomori y dejó más de 30 heridos; además, provocó olas de hasta 710 centímetros.

Como Japón se asienta sobre el denominado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores.

El recuerdo del 2011

El país aún está marcado por el recuerdo del terremoto submarino de magnitud 9,0 que sacudió la zona en 2011, lo que provocó un tsunami que dejó alrededor de 18.500 muertos o desaparecidos y causó una devastadora fusión del núcleo en la central nuclear de Fukushima.

No es la primera vez que en el país se emite un primer aviso especial sobre un posible megaterremoto a lo largo de la fosa submarina de Nankai, de 800 kilómetros, donde la placa tectónica oceánica del Mar de Filipinas se está “subduciendo” —o deslizándose lentamente— por debajo de la placa continental sobre la que se asienta Japón.

El gobierno declaró que un terremoto en la fosa de Nankai y el consiguiente tsunami podrían causar la muerte de hasta 298.000 personas y provocar daños por valor de hasta 2 billones de dólares.