Crisis económica: Una histórica fábrica se vende por 1 dólar

Una histórica empresa será vendida por un dólar.

En el contexto de crisis económica que vive el país por las medidas del gobierno libertario de Javier Milei, una histórica fábrica agrícola negocia su venta por sólo un dólar y hay preocupación entre los trabajadores por nuevos despidos.

Se trata de Vassalli, la fabricante de cosechadoras ubicada en Firmat, Santa Fe, que cuenta con casi 80 años de historia pero que desde hace un tiempo vive un duro momento y que busca un traspaso a un nuevo grupo inversor por un valor totalmente simbólico.

La operación, que podría concretarse antes de fin de junio, implicaría el cuarto cambio de manos de la empresa en menos de diez años. Aunque el monto total de los pasivos no fue informado oficialmente, distintas fuentes del sector coinciden en que se trata de una cifra de gran magnitud que incluye obligaciones con proveedores, salarios adeudados y compromisos financieros pendientes.

Los registros del Banco Central reflejan parte de ese deterioro: la compañía acumula 869 cheques rechazados por más de 1.337 millones de pesos. A esto se suma una situación laboral delicada. Actualmente, los trabajadores cumplen jornadas reducidas de cuatro horas diarias en el marco de un acuerdo alcanzado entre la empresa, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y las autoridades laborales de Santa Fe.

La preocupación por despidos

Según publicó el medio Infobae, uno de los principales focos de preocupación para los potenciales compradores es precisamente el volumen de deuda salarial acumulada. "El eventual comprador está preocupado por la masa salarial, porque es demasiado grande lo que se adeuda", señalaron fuentes vinculadas a la negociación.

Ante esto crece la preocupación por despidos entre los trabajadores ya que la nueva empresa deberá reducir costos para hacerle frente a las deudas. La propuesta está encabezada por Roberto Santiago Chinelli, un histórico dirigente ligado a la compañía desde la década de 1990 y que ocupó la gerencia general durante la gestión del actual propietario, Eduardo Marsó. Detrás de la iniciativa habría un grupo de inversores nacionales que por el momento mantiene reserva sobre su identidad.

El proyecto contempla algo más que el rescate financiero de la firma. Entre los planes figuran la recuperación progresiva de la producción, una actualización tecnológica para el desarrollo de nuevos equipos y la implementación de herramientas propias de financiamiento para competir con las grandes multinacionales del sector, que suelen ofrecer líneas de crédito directas a los productores agropecuarios.

La crisis que atraviesa Vassalli se profundizó durante los últimos años. El impacto de la sequía de 2023 golpeó de lleno a la empresa, que dejó de tomar nuevos pedidos y concentró sus esfuerzos en terminar máquinas ya comprometidas. Desde entonces, la actividad se redujo drásticamente y los trabajadores debieron afrontar atrasos salariales y un escenario de incertidumbre permanente. Durante los momentos más complejos, incluso recibieron asistencia alimentaria y sanitaria por parte de la Municipalidad de Firmat.