Cómo son las "casas container" que se construyen en 60 días y se pueden ampliar sumando un contenedor

"Casas container", el precio de las viviendas de contenedores que son tendencia en Argentina.

En medio de la crisis habitacional y el encarecimiento de la construcción tradicional, las casas hechas con contenedores marítimos dejaron de ser una rareza para convertirse en una alternativa concreta en Argentina. Más rápidas de construir, con menor impacto ambiental y, en muchos casos, más accesibles, estas viviendas modulares pisan cada vez más fuerte.

Mientras una obra convencional en Argentina puede demorar entre 8 meses y más de un año, una casa container puede estar lista en apenas 60 a 120 días, dependiendo del diseño y el nivel de personalización. Esta rapidez se debe a que gran parte del proceso es modular y se realiza en taller, lo que reduce imprevistos climáticos y costos de mano de obra.

Entre sus principales beneficios se destacan la eficiencia en costos, la reutilización de materiales, lo que las vuelve una opción más sustentable, la posibilidad de ampliación progresiva y su versatilidad en el diseño. Además, su estructura de acero les otorga gran resistencia y durabilidad.

Cuánto cuesta hoy una casa de contenedores en Argentina

Los precios varían según el tamaño, la cantidad de módulos y el nivel de terminación, pero hay rangos bastante claros en el mercado actual. En 2026, una casa básica con un contenedor de 20 pies puede costar entre $5,5 millones y $7 millones, también hay opciones más completas o con mejores terminaciones que arrancan desde $9 millones a $12 millones

Por otro lado, viviendas medianas (dos contenedores, mayor superficie) pueden ubicarse entre $18 millones y $25 millones. En cambio los proyectos más grandes y equipados superan los $30 millones. Si se mira el mercado en dólares, los valores también muestran una amplia dispersión con unidades pequeñas entre US$18.000 a US$30.000, casas de 60 m² en US$40.000 a US$60.000 o modelos más completos desde US$65.000 en adelante.

Las casas container son la nueva tendencia inmobiliaria alrededor del mundo.

Incluso en plataformas de venta online se encuentran publicaciones desde $7,4 millones hasta más de $32 millones, dependiendo del tamaño y equipamiento. En términos de construcción, el costo también puede medirse por metro cuadrado que ronda entre USD 400 y USD 800/m², generalmente más bajo que el de una obra tradicional .

Sin embargo, el valor final no es fijo y puede cambiar mucho según distintos factores como el tipo de contenedor (nuevo o usado), la cantidad de módulos utilizados, el nivel de aislamiento térmico, las instalaciones (agua, luz, gas) y la ubicación y costos de traslado.

Por qué las casas container son tendencia en Argentina

El crecimiento de este tipo de viviendas no es casual. Responde a varios factores que se cruzan en el contexto actual. Por ejemplo, son más rápidas de construir, una casa container puede estar lista en semanas o pocos meses, frente a los largos plazos de la obra tradicional.

Los precios de las casas container varían según el tamaño, la cantidad de módulos y el nivel de terminación.

Aunque no siempre son “baratas”, suelen ser más accesibles que construir desde cero con ladrillos, especialmente en proyectos chicos. Se reutilizan contenedores marítimos en desuso, lo que reduce el impacto ambiental. Además, al ser modulares y transportables, se pueden ampliar, mover o reconfigurar con relativa facilidad y se adaptan a distintos usos, no solo sirven como vivienda permanente, también se usan como oficinas, alquileres temporarios o casas de fin de semana.

Lo que empezó como una opción alternativa hoy se consolida como parte del mercado inmobiliario. En un contexto donde construir se vuelve cada vez más caro y lento, las casas de contenedores aparecen como una solución intermedia.