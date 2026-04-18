Vivienda 3D en construcción (imagen creada con Inteligencia Artificial).

En un contexto de crisis habitacional y costos de construcción en alza, una tecnología que parecía salida de la ciencia ficción empieza a colarse en el debate local. Se trata de las casas hechas con impresoras 3D. Capas de hormigón, robots y diseños digitales ya no son parte de un laboratorio, sino una alternativa real que avanza de a poco en el país.

Cómo funciona una casa “impresa”

A diferencia de la construcción tradicional, donde se ensamblan ladrillos o paneles, las viviendas 3D se levantan mediante un sistema de fabricación aditiva, una impresora de gran escala deposita material capa por capa siguiendo un plano digital.

El resultado son paredes que se construyen en cuestión de horas o días, con menor intervención humana. En algunos casos, una vivienda de unos 70 m² puede levantarse en alrededor de 60 horas, reduciendo tiempos hasta en un 50% respecto a métodos tradicionales.

Además, los materiales, generalmente variantes de hormigón o mezclas cementicias, están diseñados para fraguar rápido y mantener resistencia estructural.

Más rápidas, más baratas (y más flexibles)

El principal atractivo de esta tecnología es su eficiencia:

Menor costo : se reducen desperdicios y mano de obra.

: se reducen desperdicios y mano de obra. Velocidad : obras que antes tardaban meses pueden resolverse en días.

: obras que antes tardaban meses pueden resolverse en días. Diseño libre: permite formas curvas o estructuras complejas sin encarecer el proceso.

A nivel global, ya existen barrios enteros construidos con este sistema y casas impresas en menos de 24 horas, lo que posiciona a la tecnología como una posible respuesta a la crisis de vivienda.

Vivienda 3D en construcción (imagen creada con Inteligencia Artificial).

Qué pasa en Argentina con las casas 3D

Aunque todavía no hay desarrollos masivos, el país empieza a dar sus primeros pasos:

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) trabaja junto al Astillero Río Santiago en una mega impresora 3D para viviendas sociales , capaz de construir casas completas en pocas decenas de horas.

trabaja junto al Astillero Río Santiago en una , capaz de construir casas completas en pocas decenas de horas. Existen proyectos privados y académicos que investigan el uso de nano-hormigones y materiales adaptados, con el objetivo de reducir costos drásticamente y hacer viable la construcción a gran escala.

Sin embargo, especialistas coinciden en que el potencial es enorme y podría convertirse en una herramienta clave para planes de vivienda social, urbanización de barrios populares o construcción en zonas de difícil acceso. Hace apenas una década, las primeras casas impresas eran prototipos aislados. Hoy, la tecnología avanza hacia proyectos reales y escalables en distintos países.