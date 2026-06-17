Cerró una histórica perfumería.

Una tradicional perfumería dice adiós a más de 70 años de historia al anunciar el cierre de su local. Se suma así a la larga lista de comercios que llegan a su final por la crisis económica del gobierno de Javier Milei.

Se trata de Perfumería París, una de las más tradicionales de la ciudad de Corrientes y que estaba ubicada en la esquina de peatonal Junín y calle Córdoba, en pleno microcentro del lugar.

Los motivos del cierre de la histórica perfumería

"Decidimos con mi familia cerrar la Perfumería Junín. Es un negocio con más de 70 años en la ciudad de Corrientes, pero no vemos perspectivas de mejora", explicó Marcelo Fiat, uno de los responsables del negocio.

En esa línea, agregó: "Entre cargas sociales e impuestos, no nos cierran los números para seguir. Queremos mucho a este negocio, pero en el comercio el amor propio no te hace ganar, así que tomamos junto a mi familia esta decisión".

"Fue un año de espera para ver si había perspectiva de mejora en las políticas económicas de Nación. Esto no ocurrió y por ese motivo daremos este paso", sumó, marcando el contexto económico que vive la Argentina de Javier Milei.

La crisis económica llevó al cierre del local.

Damián Kuc cerró su hamburguesería por la crisis

A través de sus redes sociales, Damián Kuc anunció el fin de su emprendimiento gastronómico, Chizpa, una hamburguesería que se destacaba por sus platos con hongos y que estaba ubicada en Gorriti 5061, en el barrio porteño de Palermo.

"Con el corazón en la mano y mucho amor, queremos contarles que por el momento vamos a pausar este proyecto que tanto amamos", comenzó comunicando el youtuber, podcaster y comediante en las redes de la hamburguesería.

En esa línea, agregó: "Chizpa nació de un sueño genuino: demostrar que comer rico, cuidar el cuerpo y cuidar el planeta podían ir de la mano. Y lo logramos. Gracias a ustedes, lo logramos".

Además, Damián Kuc explicó los motivos del cierre y apuntó contra el momento que vive el país por las medidas económicas del gobierno de Javier Milei. "La realidad de este durísimo contexto económico nos pone contra las cuerdas. No es una derrota - es una pausa. Porque los proyectos que nacen con alma no mueren, esperan", subrayó.

"Gracias por cada hamburguesa compartida, por cada comentario, por cada vez que nos eligieron. Gracias por creer cuando nosotros más lo necesitábamos. Chizpa vive en cada uno de ustedes. Y eso, el gobierno de turno no nos lo va a quitar. Con amor, el equipo Chizpa", cerró el comunicado.