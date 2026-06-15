Cerró un icónico restaurante por la crisis económica

Por la crisis, cerró un importante restaurante.

La crisis económica llevó al cierre de muchos locales gastronómicos y a la lista se suma un icónico restaurante bonaerense que apuntó directamente al momento que vive el país por las medidas del gobierno de Javier Milei.

Se trata de Nuestra Casa, un tradicional restaurante de Marco Paz que comunicó a través de sus redes sociales el fin del lugar en un mensaje lleno de agradecimiento a los clientes y dolor por el cierre.

"A todos nuestros clientes, amigos, seguidores y todo aquel que haya tenido la posibilidad de conocernos. Hoy nos toca hacer la publicación más difícil, la más triste y la que no pensábamos que un día podía llegar", expresaron en el Instagram del local.

La crisis económica puso fin a otro local gastronómico

"Nos toca comunicarles a todos que hoy Nuestra Casa cierra sus puertas. Después de grandes momentos, de tantas comidas y risas compartidas con ustedes, nos vemos en la difícil situación de no poder sostener un negocio con los estándares que siempre nos caracterizaron, con buena comida y buenos precios", añadieron desde Nuestra Casa.

En esa línea, explicaron los motivos del cierre apuntando a la crisis económica actual que generó el gobierno de Javier Milei: "Podemos sentarnos a exponer durante largo rato entre todos, el contexto que la economía está padeciendo, pero no queremos extender la herida de una despedida para nosotros".

"Solo resta agradecer a cada uno que formó parte de nuestras comidas, de nuestro espacio, de Nuestra Casa... al personal que nos acompañó, a los clientes que nos eligieron siempre y a todo aquel que con una pequeña devolución, nos hizo sentir que estábamos haciendo las cosas bien!", sumaron.

Más allá de las razones económicas del fin del local, decidieron quedarse con las cosas positivas: "Esperamos desde lo más sincero de nuestros corazones, que cada plato que hemos servido en nuestro salón o que hemos llevado hasta su casa sea, como más de un cliente nos dijo, ese recuerdo a un familiar, a la comida caserita de la abuela, de mamá o de papá. Eso siempre fue nuestro objetivo, de ahí el nombre Nuestra Casa (Que al final, los queríamos hacer sentir como en casa)".

"Les mandamos muchos cariños a todos y nuevamente infinitas gracias por haber disfrutado junto a nosotros de este viaje que llegó a su fin", cerraron desde el restaurante que se despidió para siempre por la crisis económica.