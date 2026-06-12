La crisis de la motosierra: el ajuste de Milei tocó su techo

La política de motosierra de Javier Milei parece haber entrado en crisis. Después de haber recortado el gasto público un 31% en términos reales en dos años y medio de gestión, la ejecución presupuestaria de enero-mayo de 2026 muestra que, como advirtió el ministro Luis Caputo, el sostenimiento del equilibrio fiscal ya no puede depender solo de un recorte mayor del gasto. Si no se reactiva la economía y sube la recaudación, en el segundo semestre el plan libertario entrará en un callejón sin salida.

“Necesitamos seguir bajando impuestos para que la economía sea más competitiva. Para eso tenemos que recaudar más, porque seguir generando superávit vía ajuste ya es muy difícil”, dijo el ministro de Economía hace tres semanas. Una suerte de anticipo de lo que muestran las cifras de ejecución presupuestaria. Los primeros números de actividad económica de abril muestran que el desempeño volvería a ser negativo después del repunte de marzo. Los mejores 18 meses de la historia que pronosticó Caputo no llegan y la motosierra pierde filo.

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En los primeros cinco meses de 2026, el gasto público registró una suba leve del 0,5% en términos reales respecto del mismo período de 2025. Es la primera vez desde que gobierna Milei que la comparación interanual da un resultado positivo. En los primeros cinco meses de 2024, el primer año de gobierno libertario, hubo un ajuste del 27,5% del gasto público nacional respecto del mismo período de 2023. En 2025, el recorte fue de 5,4% respecto de 2024.

Los datos surgen de un análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que destaca que en simultáneo con el recorte de un 31% del gasto de la Administración Pública Nacional (APN) en el período 2023-2026, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) aumentó un 34% su presupuesto en comparación con 2023 y que el peso de los servicios de la deuda pública pasó de un 9% a un 12% del total del gasto público.

“Tenías más posibilidades de recortar presupuesto unos años atrás que ahora, porque entre el 70% y el 80% del gasto que tenés hoy es inflexible y está indexado por ley”, dijo Hernán Letcher, director de CEPA a El Destape. “Están rascando el fondo de la olla y si sigue cayendo la recaudación probablemente el Gobierno tenga que volver a hacer un ajuste importante antes de fin de año, como el que hizo el mes pasado, para sostener el superávit, y eso tiene efectos recesivos”. agregó.

De tan profundo, el recorte modificó de manera sustancial la composición del gasto del Estado nacional. La seguridad social, que se ajusta automáticamente por inflación, pasó de representar el 44% del presupuesto en 2023 al 59% en 2026. Los servicios de la deuda, del 9% al 12%. La energía, combustibles y minería, del 8% al 4%. La promoción y asistencia social, del 7% al 2%.

El ajuste 2023-2026 afecta programas clave de salud, educación, desarrollo social, transporte y obra pública, y es de tal magnitud que implica la eliminación de políticas esenciales. En la función servicios sociales, el recorte es del 22,8%, resultado de la desinversión en planes de vivienda y urbanismo (99,5%), agua potable y alcantarillado (92,1%), promoción y asistencia social (75,8%), educación y cultura (47,8%), y ciencia, tecnología e innovación (39,4%).

La partida de seguridad social, la mayor de todo el presupuesto, destinada al pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones, registra una caída del 10,4% desde el inicio del gobierno de Milei.

Esa disminución desnuda la falacia de la AUH. Pese a que las asignaciones familiares crecieron un 14,2% en términos reales, el resto de los programas sociales, incluso aquellos de transferencias directas sufrieron una caída estrepitosa. Cayeron los presupuestos de Anses (7,3%),la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (31,4%) y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (75,1%).

El desplome del gasto también es muy marcado en la función Defensa y Seguridad, que registra un recorte del 25,2%. Particularmente, el Ministerio de Seguridad perdió un 22,8% de su presupuesto, con caídas en todas las fuerzas de seguridad: Policía Federal (31,2%), Prefectura Naval (28,3%), Gendarmería (27,9%) y Policía de Seguridad Aeroportuaria (16,1%).

¿Cómo haría el peronismo, si llegara al poder en 2027, para revertir el ajuste de Milei? Es una pregunta sin una respuesta cantada. Letcher advierte que hay una limitación legal para recaudar más en RIGI y bienes personales, pero propone algunas ideas alternativas para fortalecer la recaudación y poder elevar el gasto público. “Hace falta ir a un esquema de alícuota unificada de IVA con devolución al consumidor final. En Ganancias, hay que ir a piso mínimo del 15% sobre la ganancia contable. Hay que bajar contribuciones patronales a Pymes y micropymes para mejorar la registración”, dice, y alimenta un debate que el peronismo todavía no da.