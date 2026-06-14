Quebró una histórica fábrica de agendas.

Producto de la crisis económica que produjo el gobierno de Javier Milei, una importante fábrica de agendas cerró tras 80 años de historia . La Justicia decretó la quiebra y ahora tendrá nuevo dueño, pero los trabajadores de la planta fueron despedidos.

La histórica fabricante de las agendas Citanova llegó a su final. Russ SRL, la empresa fundada en 1946 que durante décadas produjo agendas, cuadernos y artículos de organización personal, atraviesa la etapa final de su proceso de quiebra luego de que la Justicia avanzara con la liquidación de sus activos y la distribución de los fondos obtenidos.

El cierre pone punto final a la actividad de una de las compañías más tradicionales del sector gráfico y de librería. La crisis había comenzado años atrás y terminó profundizándose por una combinación de factores que incluyó la caída del consumo, el avance de los productos importados, el aumento de costos y los cambios tecnológicos que redujeron el uso de las agendas tradicionales.

La quiebra fue decretada por el Juzgado Comercial N°24. Como parte del proceso judicial, se vendieron los bienes de la compañía para intentar cubrir parte de las deudas acumuladas con trabajadores y acreedores.

La desaparición de Russ SRL también implicó la pérdida de los 38 puestos de trabajo que permanecían activos al momento del cierre definitivo. Además, la sindicatura informó que los fondos obtenidos no alcanzarán para cubrir la totalidad de las deudas laborales.

Según el informe final presentado ante la Justicia, una vez descontados los gastos del proceso, quedaron disponibles cerca de 27,9 millones de pesos para distribuir. Sin embargo, las deudas reconocidas por salarios e indemnizaciones ascienden a 106,1 millones de pesos, por lo que los trabajadores recuperarían apenas alrededor del 30% de lo adeudado.

Qué pasará con la empresa tras la quiebra

Mientras Russ SRL desaparece, la marca Citanova continuará en el mercado bajo un nuevo propietario. La firma Papiens SRL, dueña de la marca Paperland, adquirió el paquete de activos por aproximadamente 41,3 millones de pesos.

La operación incluyó la marca, maquinaria industrial, vehículos, mobiliario y unas 292.000 unidades de stock entre agendas terminadas, productos semielaborados e insumos. "La operación incluyó no solo la marca, sino también maquinaria industrial (muchas de ellas de última generación), productos terminados, productos intermedios e insumos, lo que nos permitirá recuperar rápidamente la capacidad productiva de la empresa", señalaron desde Papiens a Clarín.

La compañía adelantó además que buscará reactivar la producción y generar nuevas oportunidades laborales. "Citanova es una marca muy reconocida en el sector y forma parte de la historia de la industria", destacaron. Con esta adquisición, Paperland apunta a consolidarse como uno de los principales actores del segmento de encuadernación premium en la Argentina.

De todas maneras, no se informó cuántos puestos laborales se recuperarán tras la nueva apertura ni si la nueva empresa alcanzará el volumen de producción anterior al cierre.