Una familia necesitó casi $1.500.000 para no ser pobre

Una familia tipo necesitó en mayo casi $1,5 millones de pesos para no ser considerada pobre y más de $680 mil para no caer debajo de la línea de indigencia, según informó el Indec. En concreto, el costo de la canasta básica total (CBT) aumentó 2%, pese a tener una desaceleración con el índice anterior. A su vez, la canasta básica alimentaria (CBA), que aumentó 2,4% y determina la línea de indigencia, arrojó su mayor suba en tres meses.

En detalle, un hogar de cuatro personas compuesto por un varón de 35 años, una mujer de 31 años, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, tuvo que disponer de $681.246 para cubrir las necesidades de la CBA y no quedar por debajo de la línea de indigencia. Para no caer en la pobreza, tuvo que tener $1.498.741.

De acuerdo con los ejemplos difundidos por el Indec, un hogar de tres personas integrado por una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61 años requirió ingresos de $542.351 para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de $1.193.173 para afrontar la Canasta Básica Total (CBT).

En el caso de una familia de cuatro miembros, conformada por un hombre de 35 años, una mujer de 31, un niño de 6 años y una niña de 8, fueron necesarios $681.246 para acceder a la CBA y $1.498.741 para alcanzar la CBT.

Por su parte, el tercer modelo familiar presentado por el organismo, integrado por cinco personas y compuesto por un hombre de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 6 años y una hija de 8 años, necesitó $716.521 para cubrir la CBA y $1.576.346 para la CBT.

El Indec también indicó que un adulto equivalente debió contar con $220.468 para satisfacer los requerimientos de la Canasta Básica Alimentaria y mantenerse por encima de la línea de indigencia. Para cubrir la Canasta Básica Total, en tanto, el monto ascendió a $485.030.

En lo que va del año, la CBA acumuló una suba de 15,6%, mientras que la CBT registró un incremento de 14,5%. En el mismo período, el IPC avanzó 14,7%. En la comparación interanual, la CBA mostró una variación de 36,2%, la CBT de 34,9% y el IPC de 33,2%.

Cuánto dio la inflación de mayo

La inflación de mayo fue de 2,1%, con una leve desaceleración respecto del abril previo. De acuerdo con el Indec, el índice de precios al consumidor acumuló una suba de 14,7 en 2026, superando ya la estimación prevista por el gobierno de Javier Milei en el Presupuesto para todo el año. Además, la variación interanual es del 33,2%.

El rubro que más subió fue el de Comunicación, con un incremento del 3,4% entre abril y mayo. A nivel nacional, le siguen Educación, con el 2,9%, y Recreación y Cultura, con el 2,8%.

Luego, en el ranking difundido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, aparece Salud, que creció un 2,6%; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, también en 2,6%; Alimentos y Bebidas no alcohólicas, que subió un 2,5%, y Bienes y servicios varios, que creció un 2,4%.

Entre las categorías que menos subieron de forma intermensual, aparecen Prendas de vestir y calzado, con el 0,3%; Bebidas alcohólicas y tabaco, con el 0,8%; Equipamiento y mantenimiento del hogar, con el 1,4%, y Restaurantes y hoteles, con el 1,8%.