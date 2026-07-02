Canadá busca prolongar su trayectoria en el Mundial ante un Marruecos lleno de calidad

Stephen Eustaquio de Canadá celebra con sus compañeros de equipo tras marcar vs Sudáfrica

La aventura de Canadá en el Mundial ya ha garantizado un lugar en la historia ‌deportiva del país a ‌su selección, que el sábado se enfrentará a la difícil Marruecos en busca de que su camino se amplíe a los cuartos de final.

Su figura clave, Alphonso Davies, disputó sus primeros minutos en el torneo en la victoria de dieciseisavos de final contra ​Sudáfrica, al salir ⁠como suplente en el minuto 75, y podría ‌ser titular el sábado en Houston.

La presión ⁠que podría haber agobiado a ⁠Canadá antes del torneo se ha disipado en gran medida y, sea cual sea el resultado que obtenga contra ⁠Marruecos, ya ha batido numerosos récords, entre ​ellos sumar su primer punto en ‌un Mundial y ganar su ‌primer partido.

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Y esa sensación de libertad puede ser ⁠uno de sus mayores activos.

"Prepararse para el partido contra Marruecos es como una pesadilla sangrienta y horrible", dijo el DT Jesse Marsch. "(Pero) queremos estar aquí y ​esperamos ‌estar aquí. Sabemos que todo el mundo nos dará por perdidos, y ahí radica una oportunidad".

Si Canadá ha hecho historia en el torneo, Marruecos llegó con ambiciones mucho más elevadas.

Hace cuatro ⁠años se convirtió en la primera selección africana en alcanzar una semifinal del Mundial, tras derrotar a potencias como España y Portugal en su trayectoria que la llevó al cuarto puesto.

Lejos de conformarse con ese logro sin precedentes, los Leones del Atlas han demostrado cuatro años ‌después que lo de Qatar no fue una anomalía: empataron con Brasil antes de eliminar a Países Bajos, en la ronda de los 32 mejores.

Canadá se adentra en un territorio totalmente nuevo, mientras que la plantilla de Marruecos ‌sigue contando con muchos de los líderes de su campaña en 2022, una experiencia que podría resultar decisiva.

"Si cometemos ‌errores, nos iremos ⁠a casa", afirmó el DT de Marruecos, Mohamed Ouahbi. "Tenemos que asegurarnos que tenemos todas las ​herramientas y que estamos utilizando todas las que tenemos a nuestra disposición para llegar lo más lejos posible".

Con información de Reuters