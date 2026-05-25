Rusia afirma haber encontrado minas magnéticas en un buque cisterna del puerto de Ust-Luga

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia informó de que se habían detectado varias minas magnéticas en un buque cisterna en el puerto ruso de Ust-Luga, en el mar Báltico, según informó el lunes la agencia de noticias Interfax.
La agencia de noticias indicó que las minas se encontraron en el casco del buque cisterna llamado Arrhenius, que había llegado desde el puerto belga de Amberes para cargar gas licuado de petróleo.
Según los datos de seguimiento de buques de LSEG, el buque cisterna enarbola pabellón de Liberia y está gestionado por Maple Mariner Holding, con sede en Emiratos Árabes Unidos.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
La agencia de noticias citó a una portavoz del Comité de Investigación de Rusia, quien dijo que las minas se fabricaron en uno de los países de la OTAN.
Las minas fueron desactivadas, añadió la portavoz.
Con información de Reuters