Rusia afirma haber encontrado minas magnéticas en un buque cisterna del puerto de Ust-Luga

FOTO DE ARCHIVO. Bombeo de petróleo a un petrolero en la terminal de productos petrolíferos de Ust-Luga, en la localidad de Ust-Luga, Rusia

El Servicio Federal de Seguridad de ‌Rusia informó ‌de que se habían detectado varias minas magnéticas en un buque cisterna en el puerto ruso de Ust-Luga, en ​el ⁠mar Báltico, según informó ‌el lunes la ⁠agencia de ⁠noticias Interfax.

La agencia de noticias indicó que las minas se ⁠encontraron en el ​casco del buque ‌cisterna llamado Arrhenius, ‌que había llegado desde ⁠el puerto belga de Amberes para cargar gas licuado de ​petróleo.

Según ‌los datos de seguimiento de buques de LSEG, el buque cisterna enarbola pabellón ⁠de Liberia y está gestionado por Maple Mariner Holding, con sede en Emiratos Árabes Unidos.

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La agencia de noticias citó a una ‌portavoz del Comité de Investigación de Rusia, quien dijo que las minas se fabricaron en uno ‌de los países de la OTAN.

Las minas fueron desactivadas, ‌añadió la ⁠portavoz.

Con información de Reuters