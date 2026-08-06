Caputo tildó de "tarados" a industriales y salieron a contestarle: "Poco feliz"

Las dos cámaras empresarias industriales más importantes del país salieron a calificar de "poco felices" los recientes dichos del ministro de Economía, Luis Caputo, quien aseguró que quienes se quejan de la situación que atraviesa la industria son "tarados". Desde la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra) le pidieron "respeto" al funcionario ante un sector que está con "caídas hace 20 meses" y se volvieron a quejar de las "tasas de interés altas".

"No son declaraciones felices que ayuden al diálogo que tanto se necesita para sacar al país adelante. Defender la industria no es incompatible con defender la estabilidad macroeconómica, la baja de la inflación y la normalización de la economía. Creemos que Argentina necesita una industria integrada al mundo", dijo el titular de la UIA, Martín Rappallini, en diálogo con Radio Mitre.

El dirigente empresarial respondió de esa manera a los planteos de Caputo, que este miércoles dio un discurso en el Hotel Sheraton ante representantes de la Cámara de Agentes de Bolsa en el que apuntó a los industriales que se quejan de la situación actual. "Para todos los tarados que hablan de la industria, entre 2011 y 2023, cayó 10% a pesar de los subsidios", lanzó el ministro.

Sobre esas declaraciones, Rappallini fue tajante: "Las ideas hay que debatirlas. A las personas hay que respetarlas. Tiene que haber un clima de respeto".

Según un reciente informe de la UIA, el mes pasado la industria argentina registró un récord de presión fiscal, con un 52%, un número muy superior a otros países. "Hoy tenemos diferencias muy importantes: tasas de interés altas y un costo fiscal elevado", agregó Rappallini.

Por su parte, el presidente de Adimra, Elio Del Re, intentó no confrontar con Caputo, pero marcó distancia con sus dichos. "Es una decisión del ministro. Esperemos seguir dialogando para encontrar soluciones", señaló.

Para Del Re, el sector industrial está "haciendo un esfuerzo" en el último año y medio y recordó que "una Argentina sin industria es un país débil y sin futuro". "Tenemos caídas importantes. Hace muchos meses que estamos con caídas. En líneas generales, acumulamos caídas en los últimos 20 meses", apuntó.

Los últimos datos del sector

La industria metalúrgica profundizó su crisis en mayo, con caídas en todas las provincias, un bajo nivel de utilización de la capacidad instalada y sin señales de recuperación. El sector registró una baja del 5,1% interanual y del 1,4% respecto de abril, según la ADIMRA, acumulando una contracción del 6% en lo que va de 2026.

Uno de los datos más preocupantes fue que la utilización de la capacidad instalada descendió al 39,8%, lo que implica que seis de cada diez máquinas industriales permanecen sin actividad.

La caída alcanzó a todos los principales distritos metalúrgicos: Buenos Aires retrocedió 5,9%, Santa Fe 5,1%, Córdoba 4,1%, Entre Ríos 3,8% y Mendoza 2,4% en comparación con el mismo mes del año anterior.