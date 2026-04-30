McLaren acerca la F1 a aficionados con espectáculo callejero en Miami antes de carrera número 1000

El MP4/6 es conducido por Bruno Senna durante el evento de exhibición callejera McLaren Racing Showrun en Miami, Florida, EEUU.

McLaren hizo gala de su legado en la Fórmula 1 con una espectacular exhibición de monoplazas campeones, pilotados por campeones del pasado ‌y del presente, en las ‌calles de Miami el miércoles.

El actual campeón, Lando Norris, y su compañero de equipo, Oscar Piastri, se unieron a los bicampeones Mika Häkkinen y Emerson Fittipaldi para emocionar a los aficionados antes de lo que habría sido la celebración del Gran Premio número 1.000, de no ser por el conflicto en Oriente Medio.

La cancelación de las carreras de abril en Baréin y Arabia ​Saudita como consecuencia de la ⁠guerra con Irán significa que este hito, alcanzado anteriormente solo por ‌Ferrari, se celebrará ahora oficialmente en Mónaco en junio, la carrera ⁠en la que debutó en 1966 el ⁠equipo fundado por el neozelandés Bruce McLaren.

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"Obviamente, estaba previsto que lo celebráramos aquí", declaró Norris a Reuters antes de dar una vuelta —literalmente— con su auto de ⁠2025 en Regatta Harbour, en la histórica zona de Coconut Grove ​de la ciudad de Florida.

"Es bonito haber contribuido un ‌poco a ello, pero hoy también es ‌un día en el que se pueden ver todos los autos, la ⁠historia y los pilotos que han pilotado para McLaren", añadió el británico. "Es un gran hito y estoy muy orgulloso de ello".

El brasileño Fittipaldi, primer campeón de McLaren en 1974 y ahora con 79 años, manejó un McLaren ​M23 con motor ‌V8 similar al que llevó al difunto James Hunt a la corona de 1976.

"Fui el primero, formé parte de la historia de McLaren, aunque esta tiene una historia enorme, y estoy muy orgulloso de estar aquí", declaró a Reuters Fittipaldi, que ganó su primer ⁠título con Lotus en 1972.

Hakkinen, campeón en 1998 y 1999, hizo temblar el suelo con su MP4-14 con motor V10, mientras que Bruno Senna, sobrino del fallecido triple campeón brasileño Ayrton, condujo el MP4/6 de su tío con su ensordecedor V12.

El brasileño Tony Kanaan, ganador de las 500 Millas de Indianápolis de 2013, también condujo un Arrow McLaren IndyCar.

"El simple hecho de estar junto a ellos, incluso solo poder ‌hablar con ellos, es realmente genial", dijo Piastri.

Norris y Piastri, al volante del bólido con el que Lewis Hamilton ganó el título en 2008, salieron juntos a la pista para saludar a la multitud que los vitoreaba antes de las entrevistas en el escenario.

"Fue bonito ver a tanta gente y estuvo bien divertirnos ‌un poco", afirmó Norris. "Normalmente tenemos que estar todos serios y conducir correctamente (...) no podemos salir simplemente a quemar neumáticos y cosas así. Gané el campeonato el año pasado ‌y no me dejaron ⁠hacer ningún derrape. Así que fue genial poder soltarme un poco y pasar un buen día".

McLaren ha ganado los dos ​últimos Grandes Premios de Miami —Piastri el año pasado y Norris en 2024— y el domingo podría completar el triplete, aunque Mercedes ha sido dominante desde el inicio de la nueva era de motores y reglamento.

(Editado en español por Carlos Serrano)