Este sábado los pilotos de Fórmula 1 volverán a la pista para disputar la clasificación que definirá la parrilla de salida del Gran Premio de Miami 2026. Después de una carrera sprint con formato especial, la clasificación larga arrancará a las 16:00 horas locales, es decir, a las 17:00 en Argentina.

El formato de la clasificación será el tradicional, con tres segmentos: una Q1 de 18 minutos donde se eliminarán los seis pilotos más lentos; una Q2 de 15 minutos para eliminar otros seis; y finalmente una Q3 de 12 minutos en la que los 10 mejores buscarán la pole position y las primeras cinco filas de la grilla para la carrera del domingo.

La mayoría podrá seguir la clasificación a través de ESPN en Disney+, aunque en Argentina también estará disponible por FOX Sports Argentina y en México por Izzy o Sky Sports F1. Además, el servicio oficial de streaming de la Fórmula 1, F1 TV, está disponible en toda la región.

Los horarios en Latinoamérica varían según el país, con México y Centroamérica comenzando a las 14:00 horas, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay podrán disfrutar de la clasificación desde las 17:00 horas. En países como Venezuela, Bolivia y Chile, la señal de ESPN en Disney+ transmitirá la clasificación desde las 16:00 horas.

El Gran Premio de Miami es uno de los eventos más recientes en el calendario de la Fórmula 1, estrenado en 2022. Hasta ahora, Max Verstappen es el único piloto que logró repetir pole position en dos ocasiones, mientras que Charles Leclerc y Sergio Pérez cuentan con una cada uno. La pregunta que muchos se hacen es si este año habrá un nuevo nombre en esa lista exclusiva.

Además, la carrera sprint del GP de Miami 2026 ya se disputó y dejó algunas sorpresas. Por ejemplo, Lando Norris lideró el doblete de McLaren, mientras que Mercedes quedó fuera del podio. La clasificación de hoy será clave para definir cómo se acomodarán los pilotos para la carrera principal del domingo.

Si sos fanático de la Fórmula 1, no te pierdas la cobertura en vivo con todas las novedades, resultados y declaraciones del GP de Miami 2026. La acción continúa y la emoción está garantizada en cada vuelta.