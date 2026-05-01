Nicole Neumann y una frase terrible contra Fabián Cubero: "No tengo..."

Nuevo conflicto entre Nicole Neumann y Fabián Cubero.

Nicole Neumann sumó un nuevo conflicto con Fabián Cubero. Las diferencias que surgieron alrededor de la organización del cumpleaños de 15 de su hija Allegra terminaron por frustrar cualquier intento de acercamiento entre la expareja. Lejos de mejorar, el vínculo entre ambos volvió a tensarse y quedó marcado por nuevas declaraciones que dejaron en evidencia el distanciamiento definitivo.

La modelo dio una entrevista en el programa LAM (América), donde fue consultada sobre cómo se encuentra actualmente su relación con el exfutbolista. Sin rodeos ni medias tintas, Nicole respondió con contundencia y dejó claro que no existe diálogo entre ellos.

“Con Cubero no tengo nada que hablar”, expresó de manera tajante Nicole durante la entrevista, dejando en evidencia que la comunicación entre ambos está completamente cortada.

La polémica se reavivó especialmente por la celebración de los 15 años de Allegra, un evento importante para la familia que, lejos de unir posiciones, profundizó las diferencias. Según trascendió, el festejo fue organizado por Fabián Cubero junto a su pareja, Mica Viciconte, en un salón ubicado en la zona de Olivos. Ante las versiones que señalaban a Nicole como la gran ausente del evento, la modelo se encargó de relativizar esa interpretación y dejó en claro que no vive la situación de esa manera.

“Estamos organizando un viaje que teníamos planificado desde el año pasado. Estamos pasándola bien, felices”, afirmó, buscando llevar tranquilidad y confirmar que su relación atraviesa un buen momento personal.

Otra pelea de Nicole y Cubero

La última pelea fuerte entre Nicole Neumann y Fabián Cubero volvió a estallar después de la internación de su hija Allegra y expuso, otra vez, el delicado vínculo familiar. Todo comenzó cuando la adolescente debió ser hospitalizada durante un fin de semana por un cuadro de salud leve, vinculado a una reacción alérgica, que obligó a realizar controles médicos y observación.

El conflicto apareció cuando empezaron a circular versiones mediáticas sobre quién había estado realmente presente durante la internación. Algunos rumores insinuaban que Nicole no se habría quedado con su hija, lo que provocó enojo en la modelo y un nuevo cruce indirecto con el entorno paterno. Según trascendió, la organización de las visitas generó tensiones: Nicole pasaba gran parte del día en el hospital, mientras que Cubero se quedaba por la noche acompañando a Allegra. La situación fue aclarada por la propia adolescente, quien salió públicamente a defender a sus padres y aseguró que ambos estuvieron presentes durante todo el proceso médico