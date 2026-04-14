Tiene 61 años, es modelo y revela su truco para mantenerse en forma: "Pilates es responsable" (Foto: Instagram/paulinaporizkov)

La supermodelo checa Paulina Porizkova, de 61 años, parece desafiar las reglas del tiempo y genera conversación en redes sociales por su figura tonificada y cara iluminada. La influencer reveló cómo hace para mantenerse en forma y descartó fórmulas milagrosas.

Cuál es el secreto de la supermodelo Paulina Porizkova para mantenerse en forma

En diferentes posteos, la influencer explicó que la transformación de su cuerpo se debe a una combinación de ejercicio físico, alimentación variada y mucho autocuidado. Su deporte por excelencia es pilates, al que considera la base de su bienestar general. Incluso destaca su impacto en la zona abdominal: “Pilates es responsable de estos abdominales”, aseguró en uno de sus videos.

La modelo explicó que el resultado en su físico está marcado por la constancia y la variedad de ejercicios. Incluso, utiliza el método NoFar Pilates y hace trabajo de fuerza con pesas de 4 kilos.

La actriz de America's Next Top Model explicó que su rutina de ejercicio está adaptada a sus necesidades físicas, ya que en 2024 tuvo que someterse a una cirugía bilateral de cadera. “Estar en forma después de la menopausia requiere mucho trabajo, especialmente con caderas problemáticas”, sostuvo en declaraciones a Vogue.

También cuida mucho su alimentación, aunque no sigue una dieta estricta ni de restricciones extremas. Según contó en declaraciones a Daily Mail, la modelo sigue la tendencia del ayuno intermitente 16:8, es decir, ayuna durante 16 horas y consume alimentos en una ventana de ocho horas, generalmente de 10 a 18.

La modelo no sigue dietas restrictivas, sino que come lo que le da ganas (Foto: Instagram/paulinaporizkov)

La actriz rompe el ayuno con smoothies veganos y, si tiene hambre, incorpora sopas o bowls con comida ligera. Aunque también elige comer con libertad y según lo que siente que su cuerpo le pide, priorizando la satisfacción. "Si mi cuerpo necesita pollo frito, lo como”, aseguró. Si bien es una dieta equilibrada, evita la sensación de privación que puede ser contraproducente.

La modelo aclaró que no todo es lo que parece

Si bien realiza mucho ejercicio para mantenerse en forma, en una de sus publicaciones en Instagram también aclaró que en los posteos en redes sociales influyen mucho las luces y las poses que usa. "Humo y espejos, amigos. Así es cómo haces que se vea bien por un momento. La verdad es que la gravedad pasa factura", apuntó.

En ese sentido, se refirió a la presión estética que sufrió durante sus años de mayor fama y explicó que hoy intenta que su autoestima no dependa de la opinión externa. Esto es clave para mantener su bienestar personal, cuidar su salud mental y encontrar una motivación propia para entrenar.