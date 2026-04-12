Tiene 60 años, parece de 30 y reveló el secreto de su juventud: "Vale la pena" (Créditos: Instagram/chuando_chuandoandfrey)

El fotógrafo y modelo Chuando Tan causa un verdadero furor en las redes sociales por su apariencia: cumplió 60 años a comienzos de marzo y parece solo de 30. Lejos de las cirugías, el influencer oriundo de Singapur reveló su secreto para lo que parece una juventud eterna.

“Es el resultado de un 70% de lo que como y un 30% del ejercicio físico”, aseguró el influencer en una entrevista que fue citada por Il Corriere dello Sport. Al mismo tiempo, explicó cómo era su dieta y sus rutinas diarias de cuidado.

Ejercicio, dieta saludable y un buen descanso: las claves de Chaundo Tan para su juventud

Tan realiza actividad física cuatro veces por semana con actividades enfocadas en la fuerza muscular. Después de cada sesión de entrenamiento, camina en la cinta para impulsar su actividad cardiovascular. Además, por la noche va a nadar para, más allá de mantenerse en forma, relajarse y liberar tensiones antes de domir.

Tan dice que la clave de su juventud está en hacer ejercicio, alimentarse y dormir bien (Créditos: Vogue)

Su dieta también está sumamente pensada. Comienza con un desayuno que incluye seis huevos duros, aunque solo consume dos yemas, acompañado de un vaso de leche. A veces incorpora palta o frutas como arándanos y frutillas. Siempre evita el café y el té durante todo el día, solo toma agua mineral.

Respecto a sus almuerzos y cenas, suele consumir arroz con pollo, verduras a la parrilla y sopa de pescado. También toma vitamina C como antioxidante. “El helado es mi debilidad”, admitió durante la entrevista, aunque remarcó que suele tomar helado en la primera mitad del día para que no afecte su digestión, ni el metabolismo nocturno mientras duerme. Clave aclarar que si bien es una dieta que a él le funciona, siempre es clave consultar con un profesional antes de cambiar los hábitos de alimentación.

¿Por qué el descanso también es crucial para mantener la juventud?

Chuando Tan remarcó que dormir bien es tan importante como la dieta y la actividad física. “Vale la pena acostarse temprano”, remarcó el hombre de 60 años, quien indicó que se acuesta a las 23 horas y explicó que usa dispositivos electrónicos para meditar y dormir plenamente.

Además, recomendó cenar entre las cinco y hasta seis horas antes de dormir, para que la digestión sea más liviana y se alcance un sueño reparador.

El influencer recomendó cenar al menos 5 horas antes de ir a dormir (Créditos: Vogue)

Frente al cuidado de su estado físico, su alimentación y sueño, la gran pregunta es qué hace para no tener arrugas. El influencer descartó tener cirugías y reveló que tiene un cuidado de la piel de su rostro simple: “Tengo la piel sensible, por eso solo uso dos productos al día, un gel limpiador facial y una crema hidratante”, especificó, aunque no reveló qué marcas eran.

Además, Tan señaló que no se hacen tratamientos estéticos, aunque sí reveló que se tiñe una vez al mes para tapar sus canas y tener ese pelo negro bien luminoso.