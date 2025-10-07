Amazon Prime Video tiene en su catálogo a una recordada ficción argentina.

Una serie argentina que se emitió en 2017 por El Trece y fue producida por Polka se encuentra entre las ficciones más vista de la plataforma Amazon Prime Video. Se trata de Las Estrellas, la recordada ficción basada en la vida de las herederas de un hotel de alta gama, protagonizada cinco famosas actrices.

Marcela Kloosterboer, Celeste Cid, Violeta Urtizberea, Natalie Pérez y Justina Bustos fueron las artistas que encarnaron los personajes principales de esta historia. La trama se basa en el encuentro de cinco hermanas por parte de padre, de tres madres diferentes, tras la muerte de su papá y la consecuente herencia del glamoroso hotel. Los coprotagonistas de Las Estrellas, cuyos personajes tienen historias de amor con las protagonistas, fueron Esteban Lamothe, Gonzalo Valenzuela, Nicolás Riera, Nicolás Francella y Julieta Nair Calvo.

Las Estrellas fue una novela exitosa desde su comienzo: se estrenó en televisión justo antes del debut de la vigésimo octava temporada de Showmatch y su primer capítulo alcanzó un promedio de 20 puntos de rating, con un pico de 24.4, de acuerdo con los datos de Ibope Media, lo que la convirtió en el segundo programa más visto del día y duplicó a su competencia directa.

Sinopsis oficial de Las Estrellas en Amazon Prime Video

"Un padre. 3 madres. 5 hermanas. Para cobrar la herencia millonaria de su difunto padre, cinco hermanas deben unirse y regentar con éxito un hotel boutique durante un año. Deberán pausar sus vidas, aprender a tolerarse, convivir y trabajar juntas mientras hacen el duelo de su padre. ¿Lo lograrán?", escribieron desde la plataforma a momo de reseña de Las Estrellas.

Las Estrellas.

Elenco completo de Las Estrellas